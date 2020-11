COVID-19: jeśli będą chętni do szczepień i szczepionki, to samo ich podanie może być wąskim gardłem

Czy podanie 62 mln dawek szczepionki w określonym czasie jest realne? (fot. Pixabay)

W Wielkiej Brytanii trwają już przygotowania do dystrybucji i podawania szczepionek przeciwko COVID-19 poprzez gabinety lekarskie i apteki. W Polsce wiceminister zdrowia wyraził życzenie, że zaszczepi się cała populacja dorosłych Polaków, czyli dla 31 mln osób. Tylko czy jest to realne do wykonania?

Brytyjskie władze szukają różnych możliwości zaangażowania farmaceutów w wysiłki związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19. - Przewidujemy, że będziemy potrzebować jak największej liczby pracowników aptek przeszkolonych w zakresie szczepień - powiedziała dla serwisu pharmaceutical-journal.com Jill Loader z NHS England. UK: są już pierwsze wytyczne

W pierwszej kolejności brytyjski odpowiednik NFZ wystosował pismo do przychodni lekarskich, w którym zwrócono się o wytypowanie tych placówek, do których można będzie dostarczać co najmniej 975 szczepionek COVID-19 tygodniowo. Warunkiem przystąpienia do programu jest dostępność do usługi szczepień w danej placówce siedem dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, między 08:00 a 20:00. Teraz NHS podejmuje podobne działania wobec aptek. Te będą musiały spełniać te same wymagania, co ośrodki lekarzy rodzinnych, w tym posiadanie lodówki wystarczającej do przechowania 975 szczepionek tygodniowo. Ponadto taka apteka będzie musiała mieć wystarczającą liczbę pracowników mogących dokonywać szczepienia na taką skalę. Zgodnie z obecnymi ustaleniami dotyczącymi lekarzy rodzinnych, za podanie dawki szczepionki NHS płaci 12,58 funtów. Jeśli szczepionka wymaga podania wielu dawek, placówka otrzyma zapłatę po podaniu ostatniej dawki. MZ: plan jest przygotowywany

W Polsce też trwa opracowywanie procesu logistycznego związanego z zaszczepieniem Polaków przeciw koronawirusowi. - Jestem przekonany, że w perspektywie kilku, kilkunastu dni będziemy gotowi do precyzyjnego zaprezentowania całego procesu tej wielkiej operacji, żeby w krótkim czasie każdy chętny obywatel mógł się zaszczepić - powiedział 17 listopada Michał Dworczyk, szef KPRM. Minister zdrowia Adam Niedzielski dodał, że resort opracuje sieć punktów, w których będą się odbywały szczepienia. 19 listopada zaś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził życzenie, że zaszczepi się cała populacja dorosłych Polaków, czyli dla 31 mln osób. - Mamy plany, by ta szczepionka była dla każdego dorosłego Polaka. Mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystają - odpowiedział.

