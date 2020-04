COVID-19: koncern farmaceutyczny zyskał na pandemii

Szwajcarski Novartis zanotował w pierwszym kwartale 2020 roku wzrost sprzedaży i zysku. Wyniki firmy były wyższe od oczekiwań analityków, którzy zgodnie przyznali, że spółka była beneficjentem pandemii COVID-19.

- COVID-19 spowodował wzrost zakupów dokonywanych przez klientów. Efektem pandemii było także to, że niektórzy pacjenci wykupywali recepty na dłuższy okres – stwierdziła szwajcarska spółka.

Zysk netto na działalności podstawowej firmy wzrósł w pierwszym kwartale 2020 roku do 3,55 mld dolarów, z 2,8 mld dolarów w tym samym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż w omawianym okresie wzrosła do 12,3 mld dolarów z 11,1 mld dolarów w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Novartis poinformował, że pandemia koronawirusa nie zakłóciła podstawowych operacji spółki.

Novartis powstał 1996 roku z połączenia spółek Ciba-Geigy i Sandoz. Firma zatrudnia ponad 125 tys. osób i jest obecna niemal na całym świecie. Oprócz leków produkuje środki ochrony roślin oraz medykamenty dla zwierząt.

