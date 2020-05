COVID-19. Odmrażanie gospodarki. Eksperci o logice zakazów i ich zdejmowania

Absolutnie byłem za wprowadzeniem ograniczeń typu noszenie masek ochronnych, mycie i dezynfekcja rąk, przestrzeganie reguł dystansu socjalnego - mówi prof. Krzysztof Simon (fot. archiwum)

Ludzie słuchają niekiedy nierozsądnych zaleceń, które dostają z góry i potem przestają wierzyć w to, co się opowiada. Konsekwencją jest to, że społeczeństwo traci zaufanie do decydentów - ocenia Andrzej Sośnierz, b. poseł NFZ.

Od dzisiaj, czyli 18 maja br. wchodzimy w następny etap tzw. "odmrażania" gospodarki i życia społecznego. Czy kolejność otwierania poszczególnych sektorów czy instytucji ma sens epidemiologiczny? Obciążenie dla budżetu

Jak ocenia Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), otwarcie przedszkoli i żłobków oraz powrót dzieci do klas trzecich, to decyzje podyktowane najprawdopodobniej tym, że państwo dość dużo dopłaca rodzicom na opiekę nad tymi dziećmi. Innego uzasadnienia raczej nie ma. Wskazuje, że trudno wyobrazić sobie wdrożenie dzieci do funkcjonowania w ścisłym rygorze epidemicznym, a utrzymanie konkretnych odległości między nimi to niemal fikcja. - Sytuacja przedszkoli, szkół czy żłóbków jest trudna pod względem organizacyjnym. Ale rodzice, żeby pójść do pracy, muszą oddać tam dzieci. One nie zachorują na 99,9 proc. (chyba że mają jakieś deficyty zdrowotne), ale mogą przenosić SARS-CoV-2 i w tym jest problem - potwierdza prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. - Absurdem jest jednak wymaganie od dzieci, żeby utrzymywały dystans i nosiły maski - dodaje. Dlatego PPOZ w apelu do rządu z początku maja oceniło, że w obecnej sytuacji otwarcie żłobków i przedszkoli jest „przedwczesne, ryzykowne i nieodpowiedzialne” i może grozić „lawiną zakażeń koronawirusem”. A w zdecydowanej większości chorujące bezobjawowo dzieci mogą stanowić duże niebezpieczeństwo. Niecelowe ograniczenia i przepisy

- To samo dotyczy galerii czy sklepów wielkopowierzchniowych. To kwestia finansów publicznych, miejsc pracy i podatków, do tego jest tam zatrudnionych mnóstwo osób, stąd też tego typu decyzje, żeby szybciej otwierać - ocenia dr Janicka. Natomiast jej zdaniem pewne opóźnienie dotyczące fryzjerek czy kosmetyczek było podyktowane zapewne względami epidemicznymi, kwestią bezpośredniego kontaktu i braku możliwości zachowania bezpiecznego odstępu od klienta, mimo że obsługa tych salonów będzie w rękawiczkach i maseczkach.

