COVID-19: pandemia uderzy w farmaceutów? Z samej marży apteka się nie utrzyma

Panuje przekonanie, że apteki wyjdą z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa obronną ręką. Perspektywa w branży aptekarskiej nie przedstawia się jednak ciekawie. Część aptek jako mikroprzedsiębiorstwa już znalazła się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy od państwa.

- W związku z epidemią koronawirusa rzeczywiście obserwujemy wzmożony ruch pacjentów w aptekach - w ciągu ostatnich dni obsłużyły ponad 21 mln pacjentów. Apteki są pierwszą linią kontaktu z pacjentami, a w tym trudnym okresie są często otwarte nawet po kilkanaście godzin dziennie – powiedział nam niedawno Tomasz Leleno, rzecznik NIA.

Po informacji, że w naszym kraju odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa (4 marca), Polacy tłumnie ruszyli do aptek. Masowo kupowali leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, leki i suplementy wzmacniające odporność. Robili zapasy leków, które stosowali w terapii na dane schorzenia. O ile, w marcu 2020 r. (według danych PEX PharmaSequence), wartość sprzedaży była wyższa o 33% niż rok temu i w porównaniu do lutego 2020 r. sprzedaż wzrosła dla wszystkich segmentów, to już po 15 dniach kwietnia w porównaniu do sprzedaży z 15 marca, sprzedaż spadła o prawie 40%. Spadki odnotowano w niemal wszystkich segmentach.

Na rynku brakuje farmaceutów

Jednym z pierwszych problemów, które silnie uwidoczniły się w związku z pandemią, to zbyt mała liczba farmaceutów, którzy mogą prowadzić apteki. Coraz częściej placówki mają problem z zapewnieniem personelu, dlatego podejmują decyzje o skracaniu godzin pracy.

Decyzje o zmianach w sposobie funkcjonowania aptek wynikają także z regulacji dotyczących COVID-19. Między innymi umożliwiają one młodym mamom pozostanie z dziećmi w domach. To ograniczyło między innymi aptekom dostępność do fachowego personelu.

- Kolejny element to dwu lub wielozmianowość pracy aptek. Dwa niezależne, odseparowane zespoły, które się ze sobą nie krzyżują (nie spotykają), pracują w innych, wyznaczonych godzinach. To również powoduje dodatkowe ograniczenia w godzinach pracy aptek – wskazuje Mikołaj Konstanty, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.