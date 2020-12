Czechowice-Dziedzice: będzie skarga do RMŚP lub WSA?

Trudno mówić o równym traktowaniu, jeżeli obowiązek dyżurowania narzucili 14 aptekom z Czechowic-Dziedzic, a zwolnili z tego obowiązku 33 apteki z terenu powiatu (fot. Pixabay)

Radni Powiatu Bielskiego przyjęli uchwałę w sprawie grafiku pracy aptek na 2021 rok. Do dyżurowania w nocy wyznaczyli jedynie apteki zlokalizowane na terenie Czechowic-Dziedzic. Właściciele placówek rozważają zgłoszenie skargi do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub pozwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak informowaliśmy, przeciwko uchwale radnych powiatowych zaprotestowali właściciele aptek wskazanych w grafiku, ale też inni, których apteki nie zostały wymienione wśród placówek mających pełnić nocne i świąteczne dyżury. Teraz o sprawie napisał lokalny portal beskidzka24.pl. - Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec faktu, że z całego powiatu do harmonogramu dyżurów włączono tylko apteki z Czechowic-Dziedzic - napisali w piśmie do władz powiatowych, dodając, że pacjenci w nocy mogą realizować recepty w Bielsku-Białej i Pszczynie, gdzie znajduje się całodobowa opieka medyczna. Takiej nie ma ani w Czechowicach-Dziedzicach, ani w innych miastach i wsiach powiatu. - Trudno mówić o równym traktowaniu, jeżeli obowiązek dyżurowania narzucili 14 aptekom z Czechowic-Dziedzic, a zwolnili z tego obowiązku 33 apteki z terenu powiatu. W związku z tym rozważamy zgłoszenie skargi do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub pozwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – informują właściciele aptek. Więcej: https://beskidzka24.pl/

