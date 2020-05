Część farmaceutów w pewnym momencie odpuszcza, bo boi się konsekwencji

Dyżury aptek. Część farmaceutów czuje się rozdarta między misją a sprawami finansowymi. Pogodzili się z tym, że łamane są ich prawa i traktują dyżury jako coś nieuchronnego, choć ogromnie dokuczliwego - ocenia Mariusz Politowicz.

- Pytamy naszych adwersarzy w dyskusjach o dyżurach: ile razy w nocy lub święta biegliście do apteki po jakiś lek? Raz, dwa razy w życiu? Wcale? To dlaczego uważacie, że inni to robią, choć mówimy, że to sporadyczne przypadki? - opowiada w wywiadzie dla portalu aptekarski.com mgr farm. Mariusz Politowicz, farmaceuta z apteki „Pod Wagą” w Pleszewie, koordynator prac NRA w zakresie dyżurów aptek.

- Z naszych doświadczeń wynika też, że pacjenci nie przychodzą w nocy po leki ratujące życie, ale po kubki do moczu, prezerwatywy, strzykawki lub testy ciążowe. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, idą raczej do szpitala, by uzyskać diagnozę i fachową pomoc, a nawet leki, które pozwolą im dotrwać do rana. A jeśli potrzebują leku przeciwbólowego, wpadają do jakiegoś czynnego całodobowo sklepu. Mają do niego zwykle bliżej niż do apteki dyżurnej - dodaje.

Jak przyznaje, w 2014, 2015 roku izba dostrzegła, że to nie jest problem pojedynczych aptek, ale systemowy: - Pisaliśmy do swoich powiatów, kto miał już jakieś doświadczenie w tym względzie, wspierał innych. Oczekiwaliśmy przełomu.

- Możliwe rozwiązania były dwa. Z jednej strony powiaty mogły odstąpić od tworzenia harmonogramów niezgodnych z naszym stanowiskiem, z potrzebami lokalnych społeczności, o których mówi Prawo farmaceutyczne i stanowiskiem samorządów. Z drugiej, mogły po prostu zacząć płacić za dyżury, by apteki nie ponosiły strat z ich powodu - dodaje.

Ocenia, że czasami samorządowcy są zmuszani do ustalania grafików dyżurów przez wojewodów: - Tak zdarza się w sytuacji, gdy powiat dogaduje się z nami lub nawet nie dogaduje i narzuca nam harmonogram, a wojewoda uznaje przyjęte rozwiązanie za niewystarczające z punktu widzenia – jak mu się wydaje – potrzeb mieszkańców.