Częściowa realizacja e-recepty. Są niejasności

Farmaceuci poruszyli na Twitterze problem dotyczący częściowej realizacji e-recepty. Na prośbę apteki CSIOZ może odblokować taką receptę i umożliwić pacjentowi wykupienie pozostałych dawek leku. Pytanie co z refundacją takiej recepty dla apteki, która ją odblokowała?

Farmaceutka Paulina Front udostępniła na Twitterze opis jednej z sytuacji:

„Pacjent wybrał lek częściowo, są braki, na razie nie ma. Znalazł w Łodzi. Pani z infolinii NFZ informuje pacjenta, że apteka z dobrej woli może odblokować częściowo zrealizowaną receptę i dać możliwość wykupienia pozostałej części.

W CSIOZ dostałam info, że można droga mailową wycofać drr u nich w systemie. Potem taka recepta zostaje odblokowana i możliwa jest jej realizacja w dowolnym miejscu Polski.

Niestety nie mam wiedzy na temat refundacji takiej recepty dla apteki odblokowującej oraz realizującej jako druga. Czy spotkaliście się z czymś takim? Dla mnie wygląda to tak, że leków brak, a aptekarz ma stanąć na głowie, żeby pacjent lek dostał, nawet kosztem apteki. Kolejna próba maskowania rzeczywistego problemu, czyli deficytów na rynku”.

- Rozumiem że tak jest łatwiej niż wystawić nową e-receptę? – skomentowała Paulina Front.

- Mnie prawidłowo poinformowano, że receptę musimy dokończyć tam, gdzie nastąpiła pierwsza realizacja. Niemniej coraz częściej pojawiają się pytania od fachowców, czy aby na pewno, bo niektórzy pacjenci się upierają, że inne apteki zrealizowały część i odesłały do nas – napisała farmaceutka Aga Anczykowska.

W odpowiedzi na powyższą kwestię, farmaceuta Marian Witkowski z NIA poinformował, że Izba wraz z CSIOZ pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. - Damy info, gdy taka możliwość będzie funkcjonalna w praktyce – podał.

- Trzymamy kciuki! Jestem też zdania, że nawet jeżeli ma to trwać znacznie dłużej to przed dodaniem tej funkcjonalności należy solidnie ją sprawdzić. Przetestujcie wszystkie nawet najgłupsze możliwości, bo później będą tylko nerwy i problemy. System poczeka, zróbmy to porządnie – napisał z kolei farmaceuta Marek Reimann.

CSIOZ przypomina, że możliwość częściowej realizacji e-recepty tzn. w przypadku wypisania przez lekarza (lub inną uprawnioną osobę) kilku opakowań tego samego leku na e-recepcie, możliwe jest wydanie pacjentowi 1 opakowania i zaznaczenie „częściowej realizacji”. Natomiast przy kolejnej wizycie pacjenta możliwe jest wydanie pozostałych opakowań tego leku i oznaczenie odpowiednio „całkowitej realizacji”. Jedną e-receptę można realizować w jednej aptece.

Natomiast w przypadku, gdy recepta zbiorcza zawiera kilka e-recept możliwość realizacji różnych e-recept w różnych aptekach (każda e-recepta zawiera kod, który pozwala na realizację).