Czy apteki są gotowe na ofensywę wzmożonych jesiennych infekcji? Podobno są

Personel apteczny należy do najbardziej świadomych i odpowiedzialnych grup zawodowych. Jeżeli będą nadal stosowane dotychczasowe zabezpieczenia, w aptekach powinno być bezpiecznie zarówno dla pacjentów, jak i personelu - uważa Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało już nową strategię walki z COVID-19. Spodziewany jest wzrost zakażeń koronawirusem, który dodatkowo zbiegnie się z licznymi zachorowaniami na grypę. Według ekspertów, system ochrony zdrowia będzie miał do czynienia z ok. 3,5 milionami osób chorych na grypę i infekcje grypopodobne, którzy siłą rzeczy będą klasyfikowani również do diagnostyki na koronawirusa.

W obliczu pandemii, jednym z kluczowych elementów jest kwestia przygotowania aptek do zmierzenia się z Covidem i grypą na jesieni. Apteki są gotowe na ofensywę wzmożonych infekcji?

Utrzymane zostaną sprawdzone rozwiązania

Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej tłumaczy, że apteki – oczekując spodziewanej drugiej fali zakażeń SARS-CoV-2 – obecnie pracują stosując wszystkie zasady bezpieczeństwa, które zostały wdrożone na wiosnę. Zaznacza, że farmaceuta jest często jedynym dostępnym pracownikiem ochrony zdrowia, do którego pacjent ma bezpośredni dostęp. Podaje, że Wielkopolska Izba nie otrzymała na razie od resortu zdrowia i NIA żadnych nowych zaleceń dla farmaceutów. Zapewnia, że gdy tylko takie się ukażą, niezwłocznie zostaną przekazane wszystkim członkom Izby.

Prezes WORA podkreśla, że wsparciem dla działalności aptek ze strony Ministerstwa Zdrowia jest systemowy dostęp do środków ochrony osobistej pracowników aptek poprzez regularne dostarczanie środków dezynfekcyjnych, rękawic i maseczek ochronnych. - Myślę, że to rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie przez samorząd aptekarski i resort zdrowia – wskazuje prezes Górecka.

Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej zapewnia, że wszystkie rozwiązania, które sprawdziły się do tej pory zostaną utrzymane. - Mówimy tutaj m.in. o strefach buforowych, odpowiednich odległościach pomiędzy pacjentami, montażu szyb ochronnych przy stanowiskach obsługi czy płatnościach kartą. Równie ważne jest regularne czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni najczęściej dotykanych przez pacjentów (m.in. blatów, klamek). Dziś jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o zmianach tych rekomendacji. Na ten moment nie ma takich planów. Ewentualne zmiany mogą nastąpić wraz z dynamicznie zmieniającą się sytuacją – zaznacza Tomasz Leleno.