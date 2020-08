Czy planowane przez MZ działania spełniają oczekiwania pracowników ochrony zdrowia?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nową strategię dotyczącą walki z epidemią koronawirusa na jesieni. Zakłada ona m.in. zmianę funkcjonowania szpitali jednoimiennych poprzez zmniejszenie ich liczby. Zdaniem specjalistów, należy zmienić wytyczne w zakresie zasad testowania, jak też wzmocnić Inspekcję Sanitarną i diagnostykę.

O niektórych rozwiązaniach jesiennej strategii Ministerstwa Zdrowia poinformował w środę (19 sierpnia) wiceszef tego resortu Waldemar Kraska. Odnosząc się do przygotowanego w MZ planu walki z jesienną falą epidemii mówił o tym, że zakłada ona m.in. zmianę funkcjonowania szpitali jednoimiennych poprzez zmniejszenie ich liczby - z 22 placówek, które działały w szczycie epidemii - do jednego na dwa województwa.

Jak przypomniał Kraska, w placówkach jednoimiennych wykorzystywano dotychczas maksymalnie do 25 proc. przygotowanych łóżek zakaźnych.

Czy to jest plan przyszłego ministra zdrowia?

- Chcemy, by ten szpital jednoimienny był mniej więcej na dwa województwa, ale by był dostosowany do obsługi pacjentów z różnymi schorzeniami. Natomiast te szpitale jednoimienne, które są w tej chwili, a nie były w tej grupie, powinny posiadać w swoich zasobach oddziały zakaźne z zapleczem OIOM-owym dla tych pacjentów, którzy trafiają z zaburzeniami oddychania - wyjaśnił Waldemar Kraska.

Na dziennikarskiej „giełdzie” Kraska jest wymieniany wśród nieoficjalnych kandydatów do przejęcia sterów Ministerstwa Zdrowia po wtorkowej (18 sierpnia) rezygnacji prof. Łukasza Szumowskiego z kierowania tym resortem.

Inni nieoficjalni kandydaci to: prof. Wojciech Maksymowicz (neurochirurg, minister zdrowia w latach 1997-1999, a obecnie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego); Stanisław Karczewski, chirurg, który (podobnie jak Kraska) jest senatorem od 2005 roku; gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego; poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.

Izolatka w każdym szpitalu

Podczas środowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia mówił m.in. o tym, że we wszystkich szpitalach (powiatowych i wojewódzkich) stworzone zostaną izolatki, by mogły przyjąć potencjalnie chorych na COVID-19. Przy każdej z nich ma znaleźć się stanowisko intensywnej terapii.