Czy samorząd zdecydowałby się partycypować w kosztach dyżurów?

Uchwała jest niewykonalna, więc informujemy, że apteki z powiatu włoszczowskiego nie będą pełnić dyżurów w porze nocnej według harmonogramu narzuconego przez radnych - informują farmaceuci. To kolejna reakcja na brak rozwiązania problemu dyżurów.

- Nie jesteśmy jedynym powiatem w województwie, które musiały skrócić godziny dyżurów - pozytywnie na apel aptekarzy odpowiedział m.in. starosta powiatu ostrowieckiego i pińczowskiego - u nas niestety brak porozumienia, jedynie narzucanie, bo tak było od zawsze, a realia niestety się zmieniają - mówią farmaceuci, dodając, że list otwarty skierowany do starosty powiatu włoszczowskiego podpisało 12 z 13 aptek z powiatu.

"We Włoszczowie i powiecie problem zamkniętych aptek w nocy i święta, jest od co najmniej od kilku lat. Harmonogram przygotowany w ostatnim czasie przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie na 2021 rok, pozytywnie zaopiniowały wszystkie samorządy wyłącznie w zakresie pracy dziennej. Nocnym i świątecznym dyżurom sprzeciwiła się Okręgowa Rada Aptekarska Świętokrzyskiej Izby Aptekarskiej. Nie widzi możliwości otwarcia aptek, tak jak sami zainteresowani. W tym roku nie zamierzamy więc otwierać aptek w nocy i w święta po godzinie 22.00" - zakomunikowali w liście.

Zauważają, że od wójtów i burmistrzów opiniujących uchwałę radni otrzymali ich opinie tylko w zakresie rozkładu dziennych godzin pracy aptek poszczególnych gminach, natomiast brak jest stanowiska odnośnie pracy w godzinach nocnych i świątecznych.

Ponadto część aptek z powiatu włoszczowskiego skierowała do Rady Powiatu pisemne wystąpienie z prośbą o uwzględnienie ich sytuacji kadrowej, podczas trwającej epidemii i skrócenie czasu pracy poszczególnych placówek do godziny 22.00.

Długa lista zaniechań

"Podczas sesji Rady Powiatu Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia poinformował, że harmonogram dyżurów został uzgodniony z kierownikami aptek, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż wszystkie apteki zadeklarowały pracę wyłącznie do godz. 22.00, co jest naszym zdaniem dostosowane ich możliwości kadrowych oraz do potrzeb ludności w naszym powiecie - informują farmaceuci.

Zważyć należy, że Rada Powiatu nie przeprowadziła żadnych analiz dotyczących realnych potrzeb na pełnienie dyżurów aptek. Przyzwyczajenie lub odczucie radnych nie są miarodajnymi przesłankami.