Dane z aplikacji potwierdzają wzrost sprzedaży aptecznej na początku pandemii

W marcu i w kwietniu, w czasie społecznej izolacji spowodowanej koronawirusem, wzrosły wydatki w aptekach - wynika z danych zawartych na ponad 10 tysiącach paragonów z aptek zeskanowanych w aplikacji PanParagon.

W okresie marzec-kwiecień 2019 r. średnia wartość paragonu to 121,01 zł. W tym samym czasie 2020 r. było to 157,61 zł. To wzrost o 30,25 procenta - informują wiadomoscikosmetyczne.pl.

W porównaniu do marca i kwietnia 2019, w analogicznym okresie bieżącego roku liczba zeskanowanych rachunków z aptek była o niemal 14 proc. większa.

Na wzrost wydatków w aptekach w br. wpłynęła miała konieczność noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Wraz z popytem na te produkty, wzrosło także zainteresowanie żelami antybakteryjnymi i środkami do dezynfekcji.

Wiosną 2020 farmaceuci informowali też o tym, że Polacy wykupują na zapas leki na receptę, a także środki zawierające ibuprofen i paracetamol. Popularne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe były kupowane częściej niż maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne.

