Deficytowe szczepionki: poszły po znajomości do prywatnych przychodni?

Zaczęło się!!! Prywatna przychodnia właśnie zaproponowała mi szczepionkę przeciw grypie za 400 zł! (Cena urzędową 45,76) Na fb chwalą się pełną lodówką szczepionek, apteki i przychodnie publiczne nie mają tego wcale... Czy tylko mi coś tu nie gra? - napisał na TT Michał Janczura, reporter Radia Tok FM.

W mediach stale są informacje, że zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie jest dużo większe niż możliwość ich nabycia. Szczepionek w aptekach brakuje.

Tymczasem jak informuje reporter Radia TOK FM, jedna z przychodni oferuje bez problemu możliwość zaszczepienia się. Chodzi o preparat Vaxigrip Tetra, który wedle cennika urzędowego kosztuje 45,76 zł.

"Do kliniki z ofertą szczepień za 400 zł wysłaliśmy pytania o to, skąd taka cena i czekamy na odpowiedź" - dodaje reporter. - Chodzi o polską edycję szczepionek, w dodatku zapewniają, że z tego roku - dodaje.

"Tę konkretną sprawę będziemy analizować pod kątem etyki zawodowej lekarzy - powiedział dla Radia Łukasz Jankowski, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, prosząc na TT o więcej informacji.

Pod reklamą szczepienia za 400 zł pojawiło się bowiem dużo krytycznych głosów.

Milena Kruszewska: "Mnie nie gra też to, że tymi pełnymi lodówkami w przychodni chwali się instalekarz, często chwalący się patronatem @GIS_gov. To nie jest etyczne, delikatnie mówiąc".

Z kolei farmaceuta Mateusz Sikora zauważa: "I mamy wierzyć, że przychodnie zrezygnują z takich zarobków, żeby umożliwić szczepienia w aptekach?"

Dr Mikołaj Konstanty, szef Śląskiej ORA: "To właśnie dlatego szczepionki powinny być dystrybuowane tylko w aptekach, gdzie wprowadzono ZSMOPL, DRR, FMD czyli KOWALa i inne walidatory, a w przypadku szczep. p/grypie ceny urzędowe ... niby proste".

Użytkownik PassComboCom: "No to już wiemy gdzie są te szczepionki, bo były różne opcje ...

e) poszły po znajomości do prywatnych przychodni"

Farmaceuta Marcin Piątek wskazuje, że to nie jedyny taki przypadek: "Przychodnia w waszym fyrtlu wyceniła szczepionkę przeciw grypie (lek bez usługi) na 260PLN i promuje się dużymi zasięgania lekarza celebryty. Pandemia pandemią, a żyć trzeba".

"Internetowy lekarz-celebryta wrzuca zdjęcie ponad 200 szczepionek Vaxigrip Tetra z lodówki w prywatnej przychodni. Pod zdjęciem rozgorzała ostra dyskusja o kwotach, jakie pobiera w czasach pandemii za zaszczepienie przeciw grypie. Padają pytania o etykę. Zdjęcie usunięto".

- Za naruszenie ceny refundowanej szczepionki nawet o jeden grosz, apteka może zapłacić gigantyczną karę, liczoną nawet w dziesiątkach tysięcy złotych. Tutaj za lek wart 45 złotych ktoś sobie liczy 260 złotych. Bezkarna i prostacka spekulacja najbardziej poszukiwanym lekiem - skomentował Marek Tomków, wiceprezes NRA.