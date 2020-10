Dlaczego w aptekach nie sprzedaje się testów?

Testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Zabrania się udostępniania ich osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski odpowiedział na zapytanie poselskie w sprawie braku możliwości sprzedaży detalicznej testu na COVID-19.

Testy te są przeznaczone do używania przez użytkowników profesjonalnych, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych, przez osoby będące świadczeniodawcą lub zatrudnione u świadczeniodawcy, posiadające wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwia im używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W art. 10 ust. 2 ustawa zabrania dostarczania i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż pojemniki na próbki, sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania lub wyroby do samokontroli.

Za złamanie tego zakazu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Wykonywanie testów na COVID-19 przez osoby, które nie są użytkownikami profesjonalnymi i nie posiadają wiedzy ani doświadczenia zawodowego stwarza ryzyko nieprawidłowego wykonania testu, a także błędnej interpretacji uzyskanego wyniku - dodaje wiceminister.