Dlaczego wybieramy aptek? Bezpieczeństwo, porada, wygoda

Dziewięciu na dziesięciu Polaków kupuje leki w aptece, przede wszystkim ufając farmaceutom. Pandemia nie ma wpływu na częstotliwość zakupów. Tylko 22,9% zawsze konsultuje z lekarzem zakupy leków - wynika z sondażu BioStatu.

Tylko 13,9% Polaków odczuwa utrudnienia przy zakupie leków w okresie epidemii koronawirusa. 70,4% uczestników lipcowego sondażu BioStat bez problemu kupuje leki, a 15,7% nie potrafi odpowiedzieć jednoznacznie.

Trzy czwarte Polaków twierdzi ponadto, że kupuje leki z taką samą częstotliwością, jak przed pandemią. Co dziewiąty kupuje rzadziej, co dwudziesty – częściej, a 8% nie kupuje wcale.

W ostatnim miesiącu poprzedzającym sondaż Polacy kupowali najczęściej leki dostępne bez recepty (54,9% wskazań). Leki na receptę dla siebie lub domowników kupowało 51% ankietowanych, a suplementy diety i witaminy – co drugi. Najrzadziej kupowano preparaty lecznicze z tzw. medycyny niekonwencjonalnej, do czego przyznało się 8,1% respondentów.

Dziewięciu na dziesięciu Polaków kupuje leki bez recepty w aptece, a co piąty w internecie. 17,2% pytanych wskazuje ponadto na sklepy wielkopowierzchniowe (np. supermarkety, dyskonty) jako miejsce zaopatrywania się w leki OTC. Nieliczni respondenci jako miejsce zakupu leków OTC wskazują bazary i siłownie lub kluby fitness.

Powodem, z jakiego uczestnicy sondażu kupują leki OTC poza apteką, to przede wszystkim wygoda (53,7%) - sklep znajduje się po drodze, a dalej – konkurencyjne ceny (26,0%). Aż 15,7% ankietowanych twierdzi, że kupuje leki OTC poza apteką, bo są one tam łatwiej dostępne. Dla zaledwie 4,6% przeszkodą jest natomiast brak apteki w miejscowości.

Na decyzję o zakupie leków w aptece wpływa w pierwszej kolejności większe zaufanie do apteki (co do przechowywania czy jakości leków) – na co wskazało 47% respondentów, następnie możliwość konsultacji z farmaceutą (31,5%). Wygodny dostęp do apteki ma znaczenie tylko dla 21,5% uczestników sondażu.

Zaledwie 22,9% Polaków zawsze kupuje leki po konsultacji z lekarzem. Czasami na konsultację lekarską przed zakupem leków decyduje się 59,6% pacjentów. Niemal co szósty Polak kupuje natomiast leki rzadko konsultując się z lekarzem lub wcale.

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® 18-20 lipca 2020 roku.