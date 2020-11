Do 2017 roku apteki pełniły głównie role sprzedażowe

Pomimo obietnic poprawy dostępu Polaków do usług opieki farmaceutycznej, przepisy przyczyniły się do powstania nowych aptek głównie w miastach. Dopiero AdA wprowadzona w 2017 roku znacznie ograniczyła powstawanie nowych aptek, podnosząc prestiż zawodu farmaceuty.

"Z radością informuję o publikacji w prestiżowym naukowym periodyku International Journal of Environmental Research and Public Health, artykułu o polskim przejściu z rynku wolnej amerykanki do standardów krajów rozwiniętych - warto ponownie podziękować Waldemarowi Budzie i Krzysztofowi Łandzie" - poinformował Marcin Wiśniewski, prezes ZAPPA i jeden ze współautorów artykułu.

Pozostałymi autorami są Urszula Religioni i Piotr Merks. Artykuł ma międzynarodowych recenzentów, a periodyk jest wysokopunktowany.

"Apteki są jedną z najważniejszych placówek w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. W ostatnich latach zmieniające się regulacje prawne spowodowały przemiany na rynku aptecznym. Efekty tych zmian były widoczne zarówno dla właścicieli aptek, jak i pacjentów" - piszą autorzy publikacji:

Uwolnienie rynku aptek w Polsce przed 2017 rokiem gwałtownie zwiększyło liczbę aptek. Sytuacja ta znacznie ograniczyła obroty części z nich, spowodowała zamknięcie wielu aptek indywidualnych oraz zwiększyła liczbę aptek sieciowych.

Pomimo obietnic poprawy dostępu Polaków do usług opieki farmaceutycznej, przepisy przyczyniły się do powstania nowych aptek głównie w miastach, a zatem nie spełniły założonego celu. Apteki zaczęły pełnić głównie role komercyjne, a ograniczenia marż spowodowały wzrost sprzedaży leków OTC, kosmetyków czy suplementów diety.

Regulacja, która została wprowadzona w 2017 roku, zaczęła wpływać na zmianę tych trendów. Wprowadzenie ustawy „Apteka dla farmaceuty” znacznie ograniczyło powstawanie nowych aptek, podnosząc prestiż zawodu farmaceuty.

Sytuacja ta jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę ogromną rolę farmaceuty w ochronie zdrowia ludności, co jest szczególnie widoczne podczas pandemii COVID-19. Szczegółowe regulacje prawne mogą skutkować efektywniejszym funkcjonowaniem całego systemu ochrony zdrowia. W kolejnych latach spodziewana jest dalsza stabilizacja rynku aptecznego w Polsce".

