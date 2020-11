Do aptek trafią plakaty. Współautorem NIA

Rusza kolejna akcja informacyjna mająca na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii COVID-19. Do aptek w całej Polsce trafią plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem - informuje NIA.

Z plakatów pacjent dowie się, co powinien zrobić, gdy pojawi się u niego gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku, a także co należy zrobić, by zapobiec infekcji, albo ją zwalczyć.

- Akcja informacyjna ma także przypomnieć pacjentom, że brak dolegliwości może uśpić naszą czujność i sprawić, że nieświadomie będziemy zarażać innych. Dlatego na przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia plakatach znalazła się informacja przypominająca zasadę DDMA+W - dodaje Izba.

Ponadto na plakacie znajduje się zestaw praktycznych wskazówek, o tym, czego należy unikać oraz o czym trzeba pamiętać, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Jest też instrukcja, jak zalogować się na Internetowe Konta Pacjenta (IKP), na którym można sprawdzić swój wynik testu na koronawirusa, a także informację, czy i ewentualnie jak długo jest się objętym kwarantanną lub izolacją domową.

Plakaty, które powstały przy współudziale Naczelnej Izby Aptekarskiej, będą dystrybuowane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Są one również do samodzielnego pobrania na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus, Centrali oraz Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

– Sytuacja, w której się znaleźliśmy, przypomniała nam, że najlepszym sposobem na pokonanie pandemii jest wspólne działanie. Odpowiedzialność i przestrzeganie podstawowych zasad, są niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego zachęcam Państwa do włączenia się w naszą akcję poprzez przekazywanie załączonych informacji do jak najszerszego grona odbiorców. Tylko wspólnie możemy uporać się z epidemią – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Walka z pandemią COVID-19 wymaga od każdego z nas świadomego podstępowania prozdrowotnego i poczucia społecznej odpowiedzialności. Włączenie farmaceutów w akcję informacyjną jest kolejnym ważnym krokiem propagującym prawidłowe postawy w czasie wzmożonego rygoru sanitarno-epidemiologicznego. Swobodny dostęp do aptek dla pacjentów sprawia, że wspólna akcja informacyjna ma szansę na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w te działania. – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.