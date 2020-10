Dodatek dla lekarzy i klauzula dobrego Samarytanina. Rozważana jest budowa szpitala polowego

Podczas konferencji prasowej w czwartek (15 października) wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski podał, że wprowadzone zostaną zmiany ustawowe, m.in. o niekaraniu medyków za błędy nieumyślne w czasie epidemii Covid-19 oraz wprowadzające dodatki do wynagrodzeń.

Pytany o to czy w związku z szybkim wzrostem zajętych łóżek w szpitalach, planowana jest budowa szpitala polowego dla chorych na Covid-19 w Warszawie lub Krakowie, minister odpowiedział:

- Zanim zaczniemy budować nowe szpitale, chociaż rzeczywiście nad takimi projektami pracujemy i robimy analizę biznesplanów już konkretnych przedsięwzięć, to pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywniej wykorzystywać tę infrastrukturę łóżkową, którą mamy. Szczególnie na poziomie powiatowych szpitali, które w tej chwili są tzw. poziomem pierwszym walki z covidem.

Dwa scenariusze

Tłumaczył, że pierwszy poziom, to utworzenie izolatki w każdym z tych szpitali, by przyjmować pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Jak mówił - rozważane są dwa scenariusze.

- Pierwszy to optymalizacja regionalna, która ma polegać na tym, że kilka szpitali powiatowych znajdujących się w sąsiedztwie "będzie dzieliło się funkcjami". - Jedne z nich będą specjalizowały się w funkcji zwalczania covidu, a pozostałe będą zabezpieczały pacjentów do innego leczenia niż covidowe. W tym przypadku będą to całe oddziały internistyczne w jednym wybranym szpitalu przekształcane na tzw. drugopoziomowe szpitale, czy oddziały obserwacyjno-zakaźne.

Drugi scenariusz, który jest analizowany - mówił minister - to przeznaczenie w każdym szpitalu, który ma oddział internistyczny na poziomie powiatowym "mniej więcej co najmniej 20 proc. łóżek na zwalczanie covidu". - To są oczywiście scenariusze, które polegają na dokonaniu przeglądu tych zasobów, które mamy dostępne - zaznaczył Niedzielski.

Szpital polowy

Minister przyznał, że od pewnego czasu rozważana jest także możliwość budowania dodatkowych szpitali, w pierwszej kolejności brana pod uwagę w takim scenariuszu jest Małopolska i województwo mazowieckie.

- Mamy pewną inicjatywę, która jest już realizowana na poziomie koncepcyjnym przez Wojskowy Instytut Medyczny i tam rozważane jest właśnie zagadnienie budowy szpitala, tzw. modułowego - mówił minister, dodając, że niezależnie od tych działań z ministrem obrony narodowej będą analizowane możliwości budowania, czy powoływania przy szpitalach wojskowych tzw. szpitali polowych.