Dostawcy leków do aptek też muszą przestrzegać zasad

Do Śląskiej Izby Aptekarskiej docierają informacje od farmaceutów dotyczące nieprzestrzegania przez dostawców leków do aptek (kierowców, kurierów) zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną przed nieumyślnym zarażeniem oraz przypadkowym przenoszeniem koronawirusa.

Jak informuje Izba, większość dostawców jest wyposażona w sprzęt i procedury, jednakże z różnych powodów z nich nie korzysta.

Śląska Izba Aptekarska wystosowała do większości hurtowni pismo z prośbą o przeszkolenie pracowników w tym zakresie, gdyż w czasie pandemii kierowca, czy kurier staje się zagrożeniem epidemiologicznym dla personelu aptek, który w obecnym czasie powinien być pod szczególną ochroną.

Jednakże w przypadku zaobserwowania przez personel apteki niedostosowania się dostawców leków do obowiązujących procedur Śląska Izba Aptekarska prosi o pilne zgłaszanie takich zachowań bezpośrednio do hurtowni, jednocześnie przekazując tę informację mailowo (katowice@oia.pl) do wiadomości izby.