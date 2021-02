Dworczyk: szczepienia uzupełniające kadry medycznej produktem AstraZeneca

Do 7 marca chcemy zakończyć szczepienia nauczycieli. Od 7 marca rozpoczniemy szczepienia uzupełniające kadry medycznej. Grupa 0 będzie szczepiona, zgodnie z wytycznymi, szczepionką AstraZeneca - mówi minister Michał Dworczyk.

- Mamy ponad 2,5 mln wykonanych szczepień, z czego ponad 1,69 mln to szczepienia pierwszą dawką. Te dane potwierdzają, że trzymamy się założonego scenariusza, czyli 3 mln szczepień do końca pierwszego kwartału - powiedział minister Michał Dworczyk, podczas konferencji prasowej (19 lutego).

Dodał: - Odnotowaliśmy tylko 2 364 niepożądane odczyny poszczepienne. Warto podkreślić, że ponad 84 proc. to NOP o charakterze łagodnym, 15 proc. o charakterze poważnym i 0,7 proc. o charakterze ciężkim. Każdy taki przypadek jest analizowany.

Ograniczenie dostaw i zmiany harmonogramu, które wprowadzają producenci szczepionek, są trudne. Mimo to, jesteśmy w lepszej sytuacji niż niektóre kraje, bo możemy prowadzić szczepienia w sposób płynny.

Początkowo mieliśmy deklarowane 14 mln dawek szczepionki do końca pierwszego kwartału, następnie liczba ta spadła do poniżej 6 mln, ostatnio wzrosła do nieco powyżej 8 mln. Elastyczną logistyką staramy się minimalizować problemy w punktach szczepień.

Dziś aktualna liczba szczepionek dostarczonych w pierwszym kwartale to ponad 8 mln. Jeżeli producenci wywiążą się ze swoich zobowiązań, będzie to oznaczało, że możemy zaszczepić więcej niż 3 mln osób w pierwszym kwartale.

Do 7 marca chcemy zakończyć szczepienia nauczycieli. Od 7 marca rozpoczniemy szczepienia uzupełniające kadry medycznej. Grupa 0 będzie szczepiona, zgodnie z wytycznymi, szczepionką AstraZeneca.

Mamy 8 777 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformował 19 lutego resort zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 43 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 198 osób. Bilans epidemii w naszym kraju zwiększył się do 1 623 218 zarejestrowanych zakażeń, z czego 41 823 pacjentów zmarło.