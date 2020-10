"Dyktatura polityki w medycynie za pół marchewki". Ekspert traci pracę za krytykę władz?

Paweł Grzesiowski, pediatra, epidemiolog, ekspert zdrowia publicznego, wielokrotnie wypowiadał się w mediach również w kontekście walki z COVID-19. Często te komentarze były krytyczne wobec działań podejmowanych przez władze (fot. PTWP)

- Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów - napisał w mediach społecznościowych dr Paweł Grzesiowski.

We wpisie na TT dodał, że dziękuje współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę. Paweł Grzesiowski, pediatra, epidemiolog, ekspert zdrowia publicznego, wielokrotnie wypowiadał się w mediach również w kontekście walki z COVID-19. Często te komentarze były krytyczne wobec działań podejmowanych przez władze. W CMKP Grzesiowski prowadził zajęcia m.in. z epidemiologii, zdrowia publicznego i zakażeń szpitalnych. Jak powiedział "Gazecie Wyborczej", dokumenty w sprawie przedłużenia umowy złożył już w czerwcu. - Po tym wpisie mogłem przypuszczać, że umowa ze mną nie zostanie przedłużona o kolejny rok. Dano mi jasno do zrozumienia, że to za krytykę - przyznał dr Grzesiowski. W jednym z niedawnych wpisów ekspert ocenił: "Siedem miesięcy minęło, jesteśmy w punkcie wyjścia, jak w marcu, więc warto sobie przypomnieć "...nie zatrzymamy koronawirusa, traktujmy go jak grypę..." Na stanowisko ministra zdrowia, który mówił w Sejmie: "Dzięki włączeniu lekarzy rodzinnych, w system leczenia pacjentów z koronawirusem, wzrosła liczba przeprowadzanych testów. W tej chwili 2/3 przypadków pochodzi ze źródeł rozproszonych - mamy lepsze rozeznanie gdzie rozwija się wirus" odpowiedział: "Ta opinia nie jest zgodna z wiedzą o tej pandemii - testowanie osób objawowych pozostawia osoby bezobjawowo zakażone w szarej strefie, a one także roznoszą zakażenia w środowisku. Tylko znajomość obu grup umożliwia kontrolę epidemii. Śledzenie kontaktów i testy". Zaś najnowszy projekt ustawy, nad którym obecnie procedują posłowie, skomentował tak: "Nowa ustawa antycovidowa nie daje żadnej wartości dodanej. Nie tworzy nowych mechanizmów wzmocnienia struktury opieki zdrowotnej. Wprowadza dyktaturę polityki w medycynie za pół marchewki. Pokaz siły słabego państwa, wobec grupy zawodowej, która walczy o Wasze zdrowie i życie".

