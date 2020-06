Dysfunkcyjny przepis generuje niepotrzebne konflikty

Wskazanie, która apteka i kiedy ma pracować na swój koszt, jest niesłychanie wygodne dla przedstawicieli powiatów - zauważa farmaceuta (fot. archiwum)

Rada powiatu z zasady nie ma w swym składzie farmaceutów, którzy fachowo przekonaliby innych radnych do podjęcia uchwały w sprawie dyżurów aptek w kształcie możliwym przez nich do zaakceptowania lub do jej nie przyjęcia - zauważa mgr farm. Mariusz Politowicz.

Właściciel pleszewskiej Apteki Pod Wagą oraz członek NRA i szef zespołu ds. dyżurów aptek NRA, przygotował felieton dotyczący tego zagadnienia. "Grzech pierworodny dysfunkcjonalnego przepisu polega na tym, że rady powiatów ustalają dni i godziny pracy aptek, ale nie będąc ich właścicielami, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, za skutki, także finansowe, wywołane swymi uchwałami, czyli aktami prawa miejscowego. Brak szeroko pojętej współodpowiedzialności powiatów za dyżury aptek, jest generatorem nikomu niepotrzebnych konfliktów z aptekarzami" - przypomina farmaceuta. Rada powiatu z zasady nie ma w swym składzie farmaceutów, którzy fachowo przekonaliby innych radnych do podjęcia uchwały w kształcie możliwym przez nich do zaakceptowania lub do jej nie przyjęcia. Z kolei nawet gdy pojawiały się uchwały, które w swej treści były zbieżne z postulatami i możliwościami aptekarzy, były unieważniane rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewodów. Wskazanie, która apteka i kiedy ma pracować na swój koszt, jest niesłychanie wygodne dla przedstawicieli powiatów. Zawsze mogą powiedzieć, że oni, radni lub starosta, chcą dobrze dla obywateli, ale nie chcą tego leniwi i chciwi aptekarze. Jednakże ci sami aptekarze bezproblemowo wygrywają z powiatami sprawy wytoczone im w Sądach Administracyjnych. Niestety, w kolejnych latach powiaty podejmują nowe, identyczne uchwały, które przez aptekarzy za każdym razem musiałyby być kierowane do Sądu Administracyjnego. Praca i syzyfowa, i równie frustrująca. W każdym razie w powiatach, gdzie funkcjonują szczególnie zdeterminowani aptekarze, dyżurów nie ma i nie będzie. Więcej: https://aptekarski.com

