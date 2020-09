Dystans, dezynfekcja, maseczka - przypomina zasadę DDM minister zdrowia

Nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany do przyjęcia większej liczby pacjentów - zapewnia minister zdrowia (fot. PTWP)

Ostatnie liczby zakażeń to nie jest dla nas zaskoczenie. To konsekwencja powrotu do normalnego funkcjonowania. To powrót m.in do standardowych form pracy, do większych interakcji społecznych - mówi minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Minister uczestniczył w konferencji w Krakowie. W ostatni weekend, 19-20 września odnotowano wzrost nowych przypadków zakażenia - odpowiednio 1002 (najwyższy jak dotychczas bilans potwierdzonych przypadków zakażenia) i 910. - Ostatnie liczby zakażeń to nie jest dla nas zaskoczenie. To konsekwencja powrotu do normalnego funkcjonowania. To powrót m.in do standardowych form pracy, do większych interakcji społecznych - mówił minister. - Najważniejszym wskaźnikiem epidemii jest liczba osób hospitalizowanych i osób pod respiratorami. Te liczby są stabilne, nie rosną tak jak dzienne liczby zakażeń. Nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany do przyjęcia większej liczby pacjentów - dodał. Zaapelował o stosowanie podstawowych zasad reżimu sanitarnego: dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczki. - To najlepsze oręże walki z koronawirusem - podkreślał szef MZ.

