Dyżury aptek: radni traktują farmaceutów jak w czasach poprzedniego ustroju politycznego

Na kolejnych spotkaniach radni za każdym razem odrzucali zarówno propozycje aptekarzy, jak i później Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie - twierdzą właściciele aptek (fot. LJ)

Właściciele aptek z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej apelują do radnych o zmianę uchwały ws. dyżurów aptek w 2021 i włączenia do harmonogramu tylko aptek wyrażających na to zgodę.

Właściciele aptek miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska napisali pismo do Rady Powiatu Wadowickiego w sprawie dyżurów aptek i wypowiedzi wicestarosty wadowickiego Beaty Smolec. Na łamach portalu Wadowice24.pl wicestarosta stwierdziła, że "kilkakrotnie przedstawiciele zarządu Powiatu w Wadowicach spotykali się z kierownikami aptek na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Żadne proponowane przez Powiat rozwiązania nie znalazły jednak akceptacji aptekarzy" - Ostatnie takie spotkanie odbyło się ponad 2,5 roku temu - informują właściciele aptek. - Pierwsze spotkanie odbyło się 13 listopada 2018 r. w obecności burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, pana Augustyna Ormantego i przedstawicieli gminy. Nie było żadnych przedstawicieli Starostwa Wadowickiego lub Rady Powiatu. Było to niezgodne z art. 94 Prawa Farmaceutycznego, który mówi, że za ustalanie dni i godzin pracy aptek odpowiada Rada Powiatu, a nie Burmistrz. Burmistrz ma tylko wyrazić swą opinię. Dlatego zaangażowanie pana Burmistrza nie miało umocowania prawnego - dodają. (...) Na kolejnych spotkaniach radni za każdym razem odrzucali zarówno propozycje aptekarzy, jak i później Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Jak przyznają farmaceuci, w maju 2021 roku otrzymali ze starostwa pismo dotyczące „opracowania harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego na drugie półrocze 2021 r.” Jego kluczowy fragment brzmi: ”(…) W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z załączonym projektem harmonogramu oraz jego akceptację (harmonogram powinien zostać zaakceptowany przez wszystkie apteki funkcjonujące na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej). - Przytoczony tekst napisano jak w czasach poprzedniego ustroju politycznego. Kolejny raz w arogancki sposób potraktowano aptekarzy jak bezwolnych wykonawców decyzji Rady Powiatu. Skutek musiał być tylko jeden. Negatywna opinia Izby Aptekarskiej w Krakowie jest tego dowodem. Dlatego twierdzenie przez panią wicestarostę, że nie odnieśliśmy się do przesłanego projektu uchwały nie odpowiada stanowi faktycznemu - odpowiadają właściciele aptek. Apelują o zmianę uchwały dotyczącej dyżurów aptek w 2021 r. i włączenia do jego harmonogramu tylko aptek wyrażających na to zgodę.

