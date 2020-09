Dyżury aptek w Andrychowie: są prośby i nadzieje. Ale brak konkretów

Aptek w Andrychowie jest 12. Obliczyłam, że aby wypełnić uchwałę rady powiatu, każda apteka pięć razy w roku powinna prowadzić tygodniowe dyżury. Niektóre apteki dyżurują, niektóre nie - opowiada Danuta Bańska, przewodnicząca miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie.

Danuta Bańska, przewodnicząca miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie, opowiedziała na falach Radia Andrychów, jak z jej perspektywy wygląda problem braku nocnych dyżurów aptek.

- Rada powiatu ustanawia listę pracy aptek w ciągu całego roku. Oczywiście we współpracy z osobami prowadzącymi apteki. Apteki powinny zgodnie z tą listą plan pracy pełnić - mówiła przewodnicząca, dodając, że jednak w rzeczywistości tak się nie dzieje:

- Okazało się po jakimś czasie, że apteki nie respektują tych planów. Do Rady Seniorów dotarła informacja, że nie ma nocnych dyżurów. Zainteresowaliśmy się tym. I rzeczywiście. Rozmawiałam w aptekach o tym problemie.

Jak przyznała Danuta Bańska, z rozmów wyłonił się problem kadrowo-finansowy aptek. Brak dyżurów apteki tłumaczą tym, że mają mniejsze obroty. Dyżurującemu farmaceucie trzeba za dyżur zapłacić. Więc te koszty są za duże. Poza tym, obsługa aptek zapewniają przede wszystkim kobiety, które z racji pandemii brały opiekę nad dziećmi i stworzył się problem kadrowy.

Dodała, że w tej sprawie Rada Seniorów napisała do starostwa z prośbą o interwencję, a to wystosowało do aptek pismo z prośbą o dyżury.

Na jakim etapie jest sprawa? - Apteki mają dyżury tygodniowe: od piątku wieczorem do piątku rano. Aptek w Andrychowie jest 12. Obliczyłam, że aby wypełnić uchwałę rady powiatu, każda apteka pięć razy w ciągu roku powinna prowadzić te tygodniowe dyżury. Niektóre apteki dyżurują, niektóre nie. Będziemy to monitorować - mówiła przewodnicząca, wyrażając nadzieję, że "sprawa jakoś się rozwiąże".

