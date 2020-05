Dz.U.: studenci farmacji będą mogli zaliczyć zdalnie więcej przedmiotów

Nowela podwyższa limit efektów uczenia się możliwych do osiągnięcia w ramach zajęć prowadzonych zdalnie (Fot. Archiwum)

W Dzienniku Ustaw ukazało się znowelizowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Co to oznacza dla studentów farmacji?

Celem nowelizacji jest zwiększenie przewidzianego w roku akademickim 2019/2020 limitu efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, zwanych dalej „studiami medycznymi”, możliwych do uzyskania w ramach zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. - czytamy w uzasadnieniu. W obecnym stanie prawnym student odbywający studia medyczne, w roku akademickim 2019/2020, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student. Zmiana w rozporządzeniu polega na podwyższeniu limitu efektów uczenia się, możliwych do osiągnięcia w ramach tych zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z 20% do 40% liczby punktów ECTS. W związku pandemią wirusa SARS-CoV-2 od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzane zostały kolejne ograniczenia dotyczące funkcjonowania uczelni na obszarze kraju m.in.: uczelni prowadzących kształcenie na studiach medycznych, którego okres na podstawie rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r. W tej sytuacji przedstawiciele środowiska akademickiego uczelni medycznych wskazali, że ustalony w nowelizowanym rozporządzeniu limit 20% liczby punktów ECTS jest niewystarczający i zostanie wyczerpany przed upływem okresu ograniczenia ich funkcjonowania.

