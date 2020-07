Dzięki integracji spółka może oferować pełnię usług w zakresie biotechnologii

Polpharma Biologics konsoliduje operacje z holenderską spółką Bioceros. Dzięki temu utworzy w pełni zintegrowany łańcuch usług biotechnologicznych na zlecenie partnerów zewnętrznych - informuje spółka w komunikacie.

3 lipca b.r., holenderska spółka biotechnologiczna zakupiona w 2016 r. – Bioceros, zostanie całkowicie zintegrowana z grupą i zmieni nazwę na Polpharma Biologics.

W efekcie Polpharma Biologics zostanie w pełni zintegrowanym biotechnologicznym CDMO, czyli ośrodkiem produkcji leków biologicznych i biopodobnych na zlecenie partnerów zewnętrznych.

Dzięki połączeniu możliwości Bioceros i laboratoriów Polpharma Biologics w Gdańsku i Duchnicach, firma może zapewnić maksymalną elastyczność, skalowalność i wydajność w zakresie wytwarzania substancji leczniczych i produktu leczniczego.

- Integracja Bioceros to kolejny etap w rozwoju Polpharma Biologics, dzięki któremu będziemy mogli pracować i wspierać naszych partnerów na wszystkich etapach - od tworzenia leków biologicznych po opracowywanie substancji i produktów leczniczych do badań klinicznych nowych substancji leczniczych aż do produkcji zarejestrowanych już leków na zlecenie zewnętrznych partnerów - mówi Jan Krzewiński, prezes zarządu Polpharma Biologics S.A. w Gdańsku.

- Dzięki temu jako jedyni i pierwsi w Polsce możemy zaoferować naszym partnerom biznesowym wsparcie w jeszcze większym zakresie - od linii komórkowej przez rozwój produktu i produkcję w dużej skali aż po wytwarzanie gotowych leków i substancji - dodaje.