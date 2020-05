Dziś kolejna sesja w ramach HCC Online

Finansowanie ochrony zdrowia - nowe spojrzenie w dobie pandemii - to temat kolejnej sesji odbywającej się w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (Health Challenges Congress - HCC Online). 25 maja 2020 r., godz. 16.00-17.30.

W dyskusji online dotyczącej finansowania ochrony zdrowia udział zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, samorządu lekarskiego, a także ekonomiści zajmujący się funkcjonowaniem systemów opieki zdrowotnej:

• Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

• Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

• Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

• Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady NFZ

• Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

• Aldona Frączkiewicz-Wronka, kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

• Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Moderator:

Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia

Program dyskusji

• Alokacja środków i strumienie finansowania ochrony zdrowia - czy obecny model jest efektywny?

• Pandemia SARS-CoV-2 a wpływy do NFZ ze składki zdrowotnej

• Czy system finansowania ochrony zdrowia może być przygotowany na pandemię?

• Nowe zasady rozliczeń płatnika ze świadczeniodawcami w czasie pandemii - czy zdają egzamin?

• Wpływ pandemii na inwestycje w ochronie zdrowia

• Podniesienie akcyzy i co dalej, czyli osobny algorytm wydzielenia środków na zdrowie publiczne i profilaktykę

• Mechanizm tworzenia funduszu na innowacyjne technologie w medycynie

• Dodatkowe powszechne ubezpieczenie pielęgnacyjne - jak je wdrożyć do systemu

Sesja będzie transmitowana w poniedziałek 25 maja, w godz. 16.00-17.30 na stronie Kongresu: hccongress.pl oraz w portalach Grupy PTWP - rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, infodent24.pl oraz na Facebooku Rynku Zdrowia: www.facebook.com/rynekzdrowia.