e-HCC: pierwsza debata online już 14 maja

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online startuje zdalną debatą pt. O sieci szpitali i nie tylko - kilka pytań w czasach pandemii, na którą zapraszamy już w najbliższy czwartek, 14 maja 2020 r. w godz. 15.00-16.30.

Tegoroczna, piąta edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), wraz ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi, przenosi się do internetu. 60 sesji debat, wykładów i prezentacji zostanie przeprowadzonych zdalnie od 14 maja do 14 lipca 2020 roku. Zaczynamy już w najbliższy czwartek (14 maja) debatą online o szpitalach w dobie koronawirusa.

- Pandemiczna rzeczywistość, w której się znaleźliśmy oraz duże zainteresowanie V Kongresem Wyzwań Zdrowotnych mobilizują nas do działania. Piątą edycję kompleksowej i wielowątkowej debaty poświęconej szeroko rozumianemu systemowi ochrony zdrowia przeprowadzimy, jak dotychczas, we współpracy i z udziałem najlepszych ekspertów. Zmieniamy tylko formułę - przenosząc do internetu dyskusje o najważniejszych wyzwaniach, z którymi mierzą się na co dzień zarówno osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia w Polsce, jak i pacjenci - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia oraz portalu rynekaptek.pl, organizator kongresu.

Na program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online, który odbędzie się między 14 maja a 14 lipca 2020 r., składa się ponad 60 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu głównych blokach tematycznych:

• Polityka zdrowotna

• Finanse i zarządzanie

• Terapie

• Nowe technologie

• E-zdrowie

• Edukacja

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online startuje zdalną debatą pt. „O sieci szpitali i nie tylko - kilka pytań w czasach pandemii”, na którą zapraszamy już w najbliższy czwartek, 14 maja 2020 r. w godz. 15.00-16.30.

W dyskusji udział zapowiedzieli:

• Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

• Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

• Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

• Mariola Szulc, prezes zarządu, dyrektor generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

• Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego

• Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu