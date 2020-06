E-recepta w czasie pandemii zdała egzamin?

Dotychczas wystawiono kilkaset milionów e-recept i trudno sobie wyobrazić lepsze narzędzie przy zamkniętych poradniach czy przychodniach - mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zaznacza jednak, że wciąż zdarzają się błędy przy ich realizacji, które należy wyeliminować.

Pięć miesięcy temu, 8 stycznia 2020 roku, recepty wystawiane w postaci elektronicznej stały się obowiązkowe. E-recepty wprowadziły spore zmiany w gabinetach lekarskich i aptekach. Początki były trudne i pełne obaw o sprawność systemu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Pierwsze tygodnie funkcjonowania systemu e-recept przyniosły wiele kłopotów. Część środowiska medycznego nastawiona była sceptycznie, bojąc się przyrostu obowiązków przy niewielkich korzyściach.

Z kolei Marcin Repelewicz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu, zwraca uwagę, że farmaceuci musieli przygotować się do realizacji e-recept znacznie wcześniej. Wskazuje, że początki e-recepty w styczniu 2019 r. wprowadziły niemałą rewolucję w wydawaniu leków dla pacjentów w aptekach. - Początki wprowadzenia e-recept były bardzo burzliwe. Na porządku dziennym spotykaliśmy się w trakcie ich realizacji z wieloma błędami systemu - mówi prezes Repelewicz.

Nieoczekiwanie wprowadzenie recept elektronicznych okazało się zbawienne w chwili ciężkiej próby, której został poddany system ochrony zdrowia w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

- W związku z epidemią COVID-19 zauważamy, że większość wizyt lekarskich przybrała formę teleporad. Można natomiast śmiało stwierdzić, że to właśnie e-recepta umożliwiła i umocowała całe e-zdrowie w obecnej postaci. Bez możliwości elektronicznej preskrypcji produktów leczniczych, teleporady lekarskie nie mogłyby odbywać się na pewno w takiej skali jak obecnie - podkreśla prezes.

Recepty zapisywane w formie elektronicznej niestety nadal potrafią generować błędy, które mogą powodować brak możliwości wykupienia leku w aptece.

- W przeważającej większości błędy były i do dziś dnia są generowane przez programy gabinetowe służące do wystawiania recept. Jest ich w obiegu kilka tysięcy wersji i bardzo często nie są w pełni zgodne z systemem CSIOZ (obecnie Centrum e-Zdrowia - red.) - tłumaczy prezes OIA we Wrocławiu. - Od jakiegoś czasu czekamy na zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia uruchomienie walidatorów w systemach CSIOZ, które będą blokowały możliwość wystawienia recepty z błędem - wskazuje Repelewicz.