E-recepty w aptece: są błędy i ryzyko zwrotu refundacji. Co na to resort zdrowia?

Jeżeli dokument, jakim jest e-recepta, ciągnie za sobą błędy, to dla nas jest to ryzyko zwrotu refundacji. Lęk przed tym może powodować nieporozumienia - mówi farmaceuta Marian Witkowski.

Posłowie sejmowej podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie komisji zdrowia i zaproszeni goście mogli wysłuchać informacji ministra na temat informatyzacji w ochronie zdrowia.

Była to też okazja do zgłoszenia uwag do działania tego systemu.

Ryzyko zwrotu refundacji przez błędy na e-recepcie

Konsultant do spraw aptek ogólnodostępnych Naczelnej Izby Aptekarskiej, Marian Witkowski zwrócił uwagę na błędy w funkcjonowaniu e-recept.

Nie krył, że e-recepty są bardzo dobry rozwiązaniem: - Dla nas, dla farmaceutów jest to przeogromny plus. Przede wszystkim z jednej, podstawowej przyczyny – z powodu bezpieczeństwa pacjenta.

Jednak - jak zauważył - e-recepta ciągnie za sobą mnóstwo niedociągnięć: - Musimy nad tym pracować. Jeżeli dokument, jakim jest e-recepta, ciągnie za sobą błędy, to dla nas jest to ryzyko zwrotu refundacji. Lęk przed tym może powodować nieporozumienia i ewentualne problemy i zakłócanie racji pacjenta.

Wniósł propozycję, żeby tę dyskusję ponownie rozpocząć w zespołach specjalistycznych już teraz, po epidemii covid-19.

Problemy z realizacją recept wystawionych przez pielęgniarki

Jak się okazuje, jest też problem z realizacją recept wystawionych przez pielęgniarki.

- Pielęgniarki i położne dostały możliwość ordynowania leków albo wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia. Jako środowisko borykamy się z bardzo dużymi problemami z realizacją recept wystawionych przez pielęgniarki. Myślę, że należałoby również pochylić się nad tymi problemami - mówiła wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska.

- Skala recept wypisywanych przez pielęgniarki nie jest tak duża, jakbyśmy sobie życzyły. Takie uprawnienia uzyskało 22 czy 23 tys. pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowych kursów, natomiast tylko ok. 6 tys. korzysta z tych uprawnień. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie weszła porada pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, która w zakresie swoich zadań ma poradę receptową. Rozporządzenie w tej sprawie wyszło już rok temu, ale do chwili obecnej ta porada nie została wyceniona - dodała.

Również postulowała o wspólne prace w zespołach specjalistycznych.

Resort zdrowia pracuje nad usprawnieniem e-recept

- W informatyce jest tak, że faktycznie cały czas trzeba ulepszać te rozwiązania, które wdrażamy - odpowiedziała wiceminister zdrowia, Anna Goławska.

- Pracujemy nad usprawnianiem recept i e-skierowań. Cały czas analizujemy różne zgłoszenia od różnych środowisk wewnętrznych i zewnętrznych. Cały czas patrzymy, jak to wygląda. Takim forum wymiany doświadczeń jest Rada do Spraw Interoperacyjności. Słuchając dzisiejszych głosów pomyślałam sobie, że być może dobrze byłoby tę radę podzielić na podgrupy, żeby można było wyspecyfikować tematy, które są tam poruszane - oceniła.