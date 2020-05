eHCC 2020: o konieczności odmrażania planowych przyjęć w szpitalach

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski o odmrażaniu szpitalnictwa: nie ma żadnych wytycznych, które zalecałyby testowanie wszystkich pacjentów czy personelu medycznego. Test należy wykonać u każdego pacjenta czy pracownika ochrony zdrowia, który ma wskazania.

W czwartek (14 maja) uczestnicy pierwszej zdalnej sesji w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online pt. "O sieci szpitali i nie tylko - kilka pytań w czasach pandemii" rozmawiali o organizacji pracy, finansowaniu szpitali w trudnym okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz możliwościach powrotu do planowych przyjęć.

W ocenie wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego szpitale jednoimienne, których powołanie było efektem pandemii, spełniły pokładane w nich oczekiwania. Polityk podkreślił jednak, że na dokładne decyzje co do ich przyszłości trzeba jeszcze poczekać, chociaż można sądzić, że zbliża się czas powrotu tych placówek do dawnych zadań.

Przypomniał, że uruchomienie sieci szpitali jednoimiennych było odpowiedzią na to, co działo się za granicą. - Patrząc na Chinach i Włochy postanowiliśmy wykorzystać naszą infrastrukturę by zareagować na potrzeby osób zakażonych nie utrudniając jednocześnie dostępu do innych szpitali. Dzisiaj widzimy, że sieć szpitali jednoimiennych na szczęście nie odegrała roli jaką dla nich przewidzieliśmy, bo epidemia nie miała takiego przebiegu jak w innych krajach - mówił wiceminister.

Dodał, że skierowanie do tych szpitali pewnych zasobów i pacjentów było decyzją słuszną. - Obecnie przyglądamy się jak wygląda obłożenie w tych placówkach i być może będziemy weryfikować ich działalność. Ale na to przyjdzie czas , gdy będziemy wiedzieli jak poluzowanie obostrzeń wpłynęło na przebieg epidemii - wskazywał.

Jak wrócić do przyjęć planowych?

Uczestnicy sesji zastanawiali się także nad warunkami powrotu do planowej działalności szpitali. Jak przyznał Daniel Rutkowski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ, skala zaległych świadczeń w leczeniu planowym jest duża.

- I tak w porównaniu do analogicznych okresów w roku ubiegłym - w zakresie np. chirurgii ogólnej mamy w marcu spadek o 38 proc. , a w kwietniu już o ponad 70 proc. Podobny trend widać w ortopedii. Nieco mniejsze ograniczenie było w kardiologii, chociaż równie istotne: w marcu o ok. 33 proc., w kwietniu o ok. 65 proc. - wskazywał dyrektor.