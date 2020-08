Eksperci o działaniach władz wobec epidemii: spóźnione, niekonsekwentne, chaotyczne, kuriozalne

Szkoda, że decyzja o regionalizacji działań związanych z SARS-CoV-2 zapadła tak późno - mówi ekspert (fot. Pixabay)

Markujemy walkę z epidemią. Całą odpowiedzialność przerzuciliśmy na społeczeństwo, tak jakby Ministerstwo Zdrowia nie funkcjonowało. Poza wskazaniami typu chodźcie, nie chodźcie w maseczkach, co to jest małe, a co duże zebranie, nic ministerstwo nie zrobiło - uważa poseł Andrzej Sośnierz, b. szef NFZ.

Od 8 sierpnia w 19 powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem wróciły niektóre obostrzenia epidemiologiczne. Rozporządzenie w tej sprawie wyodrębnia dwie strefy: czerwoną i żółtą. Regionalizacja jest zbyt późna

- Regionalizacja działań prewencyjnych związanych z epidemią koronawirusa jest krokiem w dobrym kierunku. Poczekajmy na efekty wprowadzenia 19 stref, w których w większym lub mniejszym stopniu przywrócone zostały różne ograniczenia, mające na celu głównie redukcję ryzyka przenoszenia wirusa w wieloosobowych zgromadzeniach - mówi dr Paweł Grzesiowski, prezesa Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Przypomina zarazem, że o potrzebie wdrożenia powiatowego czy też regionalnego zarządzania epidemią mówiono w gronach eksperckich już od maja: - Zresztą pierwsze powiatowe mapy zagrożenia patogenem SARS-CoV-2 w Polsce sporządzone zostały przez wolontariuszy, a nie przez resort zdrowia, który przez długi czas nie dostrzegał znaczenia oraz potrzeby takiego podejścia do walki z koronawirusem - podkreśla. Jego zdaniem dobrze więc się stało, że Ministerstwo Zdrowia „wreszcie przełożyło to regionalne zróżnicowanie zagrożenia epidemicznego na konkretne interwencje: - Trzeba było to jednak wcześniej przygotować i uzgodnić z samorządami, bo teraz pojawiają się wątpliwości dotyczące szczegółowych rozwiązań, np. czy takie strefowe obostrzenia wprowadzać wyłącznie biorąc pod uwagę liczbę zachorowań na 10 tys. mieszkańców, czy należy uwzględnić także inne wskaźniki, jak liczbę ognisk, wolne łóżka w szpitalach jednoimiennych itd. - wymienia ekspert. Jego zdaniem regionalizacja ograniczeń masowych imprez powinna zostać wprowadzona znacznie wcześniej, bo już pod koniec czerwca, kiedy zdejmowano ostatnie ogólnopolskie obostrzenia. - Niebawem przekonamy się, czy podziału na strefy nie wdrożono zbyt późno.

