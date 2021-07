Eksplozja szkoleń dla pracowników aptek. Czas na zmiany, bo utkniemy na posiadówkach przed komputerami

Z trwogą czekam na rozwój sytuacji, ponieważ pojawiły się zapowiedzi jesiennych szkoleń dla pracowników aptek. Spodziewam się lawiny i już rosną we mnie obawy. A tymczasem piętrzą się pytania i wątpliwości - pisze w felietonie dla Rynku Aptek mgr farm. Katarzyna Krześniak-Dęga*.

W czerwcu uczestniczyłam w dwóch webinarach dla pracowników aptek. Z kilkunastu zaproszeń wybrałam, a właściwie skorzystałam z dwóch. Co by nie myśleć, pandemia zmieniła świat. Przyniosła szkody, ale przy okazji przyspieszyła zmiany, wprowadziła nowe rozwiązania. Dzięki pandemii posiadówki w konferencyjnych salach zamieniliśmy się na spotkania przed ekranem komputera.

Skorzystał klimat, w szczycie komunikacyjnym nie gnam zmęczona na szkolenie. Zyskała także rodzina, nie znikam na całe popołudnia. Przy okazji szkolenia dla pracowników aptek, firmom otworzyły nowy kanał wpływu na detaliczny rynek leków. Pewnie wygranych jest więcej, natomiast ja coraz częściej się zastanawiam, czy i jak wykorzystać dobrodziejstwo nauki online? I czy nowatorska metoda dostarczania wiedzy zda wszystkie egzaminy?

Eksplozja szkoleń dla pracowników aptek

Rynek szkoleń dla pracowników aptek w internecie eksplodował i wciąż przybiera na sile. Prawie codziennie otrzymuję nowe zaproszenie, linki, SMS z ofertą spotkań. Organizatorzy zachęcają mnie na portalach społecznościowych. Tylko w czerwcu osobiście zarejestrowałam 16, to na pewno nie wszystkie. Wiedzę chcieli mi sprezentować

● Naczelna Izba Aptekarska

● Śląska Izba Aptekarska

● Łódzka Izba Aptekarska

● Firmy farmaceutyczne

● Nieznany mi dostawca usług edukacyjnych

Niestety skorzystałam tylko z dwóch, w całości wytrzymałam na jednym. Obydwa organizowały firmy farmaceutyczne. Na webinar "samorządowe" nie dotarłam. Na przeszkodzie stanęły obowiązki zawodowe, zmęczenie. A przede wszystkim brak w ofercie szkolenia odpowiedzi na fundamentalne w edukacji dorosłych pytanie, po co? Jaką lukę zapełni, co usłyszę i zobaczę. Jaką potrzebę zaspokoi?

Jesienne zapowiedzi webinarów dla pracowników aptek

Dlatego z trwogą czekam na rozwój sytuacji, ponieważ pojawiły się zapowiedzi jesiennych szkoleń dla pracowników aptek. Spodziewam się lawiny i już rosną we mnie obawy. A tymczasem piętrzą się pytania i wątpliwości.

Czemu służy oferta webinarów dzień po dniu? Mnie zniechęciła

Dajmy sobie nawzajem czas na obowiązki i wypoczynek. Letnie wieczory mają swój urok i chętnie zrobię coś innego niż siedzenie przed komputerem 3 wieczory pod rząd.

Czy godziny spotkań, dopasowano do prowadzącego, czy obrano przypadkowo?

Akurat godzina 19 jest w aptece czasem wzmożonego ruchu i robienia zamówień. W domach trwa kąpiel dzieci, albo wspólna kolacja. Poszukajmy optymalnego rozwiązania.

Czy 4 webinary w jednym tygodniu przyniosą spodziewany efekt?

Być może obrano kryterium ilościowe, czyli im więcej, tym lepiej. Organizatorzy postanowili maksymalnie wykorzystać idealne narzędzie do dzielenia się wiedzą. W tym wszystkim zapomnieli o nas.

Czy „samorządowi” organizatorzy, wiedzą, że pracujemy w systemie zmianowym?

Za nami pandemiczny rok, nadszedł czas na podsumowanie i refleksję. Dlatego proszę o rozważenie wprowadzenia krótszych spotkań, stworzenie cykli, możliwość odtworzenia w dowolnym terminie, szczegółowego opisu, który odniesie się do potrzeb i korzyści. Rynek szkoleń podpowiada dobre rozwiązania. Każdy od siebie coś dołoży. Ja też.

Uczenie jest pracą

Doceniam każdą, skierowaną dla mnie aktywność. I pozostaję entuzjastką wszystkich kanałów, którymi płynie wiedza. Co do metod jestem wybredna. Krytycznie podchodzę do gadających głów, ale tym kiedy indziej. Żyjemy w czasach, gdy zdobywanie informacji, uczenie jest pracą samą w sobie.

Oczywiście najefektywniej poznaje się w tzw. przepływie, czyli w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W końcu obsługi e-recept nauczyłam się bez książek i webinarów. Natomiast jeśli szkolenie odbywa się kosztem wolnego czasu, powinno być dostosowane do rytmu odbiorcy.

Drodzy organizatorzy, następnym razem, zapytajcie, dla kogo szykujecie szkolenie, gdzie w tym czasie jest wasz odbiorca i co możecie zrobić, aby skorzystał jak najwięcej? I dodatkowo, jaką lukę chcecie zapełnić? Co dodać do wiedzy pracowników aptek lub jak wpłynąć na nowe umiejętności? Czas na zmiany, bo utkniemy na posiadówkach... przed komputerami.

*mgr farm. Katarzyna Krześniak Dęga o sobie: spędziłam trzydzieści lat w aptece, większość na stanowisku kierownika. Byłam nauczycielką zawodu w szkole medycznej. Cudowne doświadczenie. Patrzę na zawód, przez pryzmat andragogiki, czyli uczenia się osób dorosłych. Jestem entuzjastką teorii uczenia się przez całe życie. Ostatnio piszę dla portalu leki.pl