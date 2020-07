Ełk: jak wszędzie indziej, za pracę należy się zapłata

Od 1 października ustaliliśmy terminy dla konkretnych aptek dyżurów całodobowych. W dni wolne, niedziele i święta i w godzinach nocnych - powiedział dla Radia 5 starosta ełcki. Nie jest jednak wiadome czy apteki w Ełku rzeczywiście będą dyżurowały.

- Do niedawna mieliśmy na terenie powiatu, w mieście dwie apteki całodobowe, ale od jakiegoś czasu te apteki wycofały się z tych dyżurów. Teraz zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, rada powiatu podejmuje uchwałę i zobowiązuje apteki do pracy w godzinach nocnych oraz dni ustawowo wolne od pracy. To na sesji zostało uchwalone - dodał starosta.

Tylko czy wspomniane w uchwale apteki podejmą te dyżury?

- Za pracę należy się zapłata. Ani powiat, ani burmistrz, ani ministerstwo zdrowia, ani NFZ, ani nikt inny nie płaci aptece za ten dyżur. A w istocie, za gotowość. Czy ktoś przyjdzie czy nie, w aptece ktoś w aptece być musi - skomentował mgr farm. Mariusz Politowicz, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Nie jest wiadome czy apteki w Ełku rzeczywiście będą dyżurowały. Co będzie, jeśli w międzyczasie jakaś apteka się zlikwiduje?

Więcej: https://radio5.com.pl/apteki-noca-nieczynne-do-pazdziernika/