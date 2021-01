Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności będą mogli szczepić. Pytają jednak o pieniądze

Diagności są wstępnie na tak, jeśli chodzi o włączenie się w akcję szczepień. Jednak uzależniają ją od informacji m.in. o tym czy przeszkolony diagnosta może zostać oddelegowany do punktu szczepień, czy może podpisywać umowy i jakiego rodzaju, jak będzie wyceniona procedura szczepienia.

Dla powstrzymania epidemii trzeba zaszczepić co najmniej 70 proc. społeczeństwa, co oznacza ok. 60 mln wizyt szczepiennych. Ograniczone dostawy szczepionek na rynku to nie jedyna bariera w powszechnym szczepieniu przeciwko COVID-19. W kraju są gminy i powiaty, gdzie brakuje punktów szczepień, bo dostępne placówki nie są w stanie oddelegować na ich potrzeby personelu.

Decydenci wsłuchali się w głos ekspertów i rozszerzyli uprawnienia do podawania szczepień na kolejne zawody medyczne w ramach nowelizacji ustawy antycovidowej. W sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii uprawnieni do szczepienia będą m.in fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni oraz higienistki szkolne.

Mieliby szczepić bezpośrednio w przychodniach, wspierając w ten sposób zespoły z punktów szczepień powołanych przez MZ. Warunkiem jest ukończenie szkolenia, którego sposób przeprowadzania zostanie określony w rozporządzeniu przez ministra zdrowia.

Szkolenia będą bezpłatne

- Szkolenia w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie i nie będą oni ponosić dodatkowych kosztów za udział w organizowanych przez CMKP szkoleniach w tym zakresie - poinformował nas resort zdrowia.

Jak zaznacza jednak resort, zarówno szkolenie, jak i szczepienia, dotyczyć będą jedynie aktualnej epidemii. Nie ma obecnie więc gwarancji, że szkolenie w przyszłości da uprawnienia do przeprowadzania szczepień na przykład przeciwko grypie.

Według założeń, szkolenie będzie miało charakter hybrydowy tzn. złożony z części teoretycznej on-line oraz części praktycznej. Część praktyczna zrealizowana zostanie przy współpracy z uczelniami, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym, natomiast Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiadać będzie za przygotowanie kursu. Szkolenie może rozpocząć się końcem lutego lub początkiem marca br.