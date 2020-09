Farmaceuci odciążają lekarzy i system. Za darmo

Farmaceuci od kwietnia 2020 roku wystawili 420 tysięcy recept farmaceutycznych - podaje TOK FM powołując się na dane z Ministerstwa Zdrowia. - To pokazuje, że farmaceuci w kolejnym obszarze stają na wysokości zadania – wskazuje Michał Byliniak, wiceszef NRA.

Jak podaliśmy za informacją w radiu TOK FM, od kwietnia farmaceuci wystawili już 420 tysięcy recept farmaceutycznych.

"Twierdzą, że pacjenci proszą o lek, bo nie mogą się dostać, a czasem nawet dodzwonić do lekarzy. To pokazuje dokładnie o ile udało odciążyć m.in. POZ-ety" - pisze na TT dziennikarz radia TOK FM.

- Nie wiem czy da się wszędzie dodzwonić czy nie, ale biorąc pod uwagę brak promowania tej możliwości liczba robi wrażenie. Przy podejściu systemowym można by bardzo szybko dopisać do wyniku jeszcze jedno 0. Pokazuje też, że farmaceuci w kolejnym obszarze stają na wysokości zadania – komentuje Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

- 420 tysięcy.... O tyle mniej osób stało w kolejce do lekarza. Kolejny dowód na to, że farmaceuci są ważnym i potrzebnym ogniwem systemu opieki zdrowotnej w kraju - wskazuje farmaceuta Kamil Furtak.

Farmaceuta Marcin Piątek ocenia to tak:

"420000 recept farmaceutycznych wystawionych bez refundacji. Pacjenci są zdeterminowani aby kontynuować terapię, pomoc znajdują w aptekach.

420000 bezpłatnie wystawionych recept farmaceutycznych pokazuje, jak bardzo zdeterminowani są farmaceuci by stać się częścią systemu."

- Ładny wynik. Rzeczywiście pokazuje jak bardzo farmaceuci są zaangażowani w pomoc pacjentom. Czyli jednak nie sklepikarze - zaznacza farmaceuta Marcin Snoch.

Na Twitterze oprócz wyrazów uznania dla zaangażowania farmaceutów, poruszono także inną kwestię:

"POZ odciążone, ale farmaceuci mają na głowie dodatkowy, odpowiedzialny i wymagający czasu obowiązek, który wykonują za darmo. Pomagają ludziom z dobroci serca nic z tego nie mając"- pisze jeden z komentatorów.

"Jakby doliczyć leki "pożyczane" to ta liczba by pewnie była 2 razy większa. W POZ stawka kapitacyjna się zgadza, a farmaceuci to wszystko robią za uśmiech pacjenta. Oczywiście to norma w tej branży - dyżury nocne też pełnimy za darmo" - dodaje inny.