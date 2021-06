Farmaceuci rozpoczęli szkolenia w Hiszpanii

Trzech spośród czterech farmaceutów zakwalifikowanych do IV edycji programu staży, rozpoczęło miesięczne szkolenia w hiszpańskich, uniwersyteckich aptekach szpitalnych.

Szpitale współpracujące z Naczelną Izbą Aptekarską, szkolące polskich farmaceutów to: Szpital Uniwersytecki w Elche (Alicante), Szpital Germas Trias i Pujol w Badalonie (Barcelona), Szpital Uniwersytecki Son Espases na Majorce



Jak podaje Naczelna Izba Aptekarska, szkolenia odbywają się w ramach kolejnej, IV edycji programu organizowanego przez NIA we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, którego celem jest m.in.: rozwój umiejętności klinicznych polskich farmaceutów.

Szkolenia dla farmaceutów szpitalnych

Teraz dołączył Szpital Uniwersytecki Son Espases na Majorce – referencyjna placówka opieki medycznej Balearów. Jednostka liczy ponad 700 łóżek, zatrudnia ok. 5000 pracowników medycznych, realizuje usługi z zakresu opieki farmaceutycznej w oparciu o nowoczesne technologie.

– To duże wyróżnienie móc rozpocząć współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim Son Espases. Wieloletnie doświadczenie farmaceutów zatrudnionych w jednostce, w realizacji usług z zakresu opieki farmaceutycznej, w tym przeprowadzania konsultacji pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych, z pewnością przyczyni się do rozwoju praktycznych klinicznych umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane po powrocie przez polskich farmaceutów w swoich miejscach pracy - wskazuje kierownik programu, Katarzyna Gancarz, cytowana w informacji podanej na stronie NIL.

Przy współpracy z partnerami

Naczelna Izba Aptekarska odnotowała rekordową liczbę zgłoszeń do programu.

- Tegoroczne statystki rekrutacyjne jednoznacznie wskazują, że farmaceuci to grupa zawodowa, która chce poszerzać swoje kompetencje i wielopłaszczyznowo rozwijać umiejętności praktyczne. W imieniu własnym i wszystkich farmaceutów, którzy do tej pory skorzystali z zagranicznych szkoleń, dziękuję partnerom finansowym za wsparcie w realizacji inicjatywy edukacyjnej, która umożliwia rozwój kompetencji zawodowych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów - powiedziała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

IV edycja programu powstała przy współpracy z Accord Healthcare Polska, Roche Polska, Sanofi – Aventis, Servier Polska, Eprus oraz Kikgel.

Wyniki rekrutacji

Jak podaje NIA, w toku rekrutacji, która odbyła się w styczniu br., do udziału w programie zostały zakwalifikowane cztery farmaceutki szpitalne.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca (Hiszpania)

• dr n. farm. Katarzyna Regulska, wojewódzki konsultant w dziedzinie farmacji szpitalnej, specjalista farmacji klinicznej, członek Wielkopolskiej OIA, Wielkopolskie Centrum Onkologii

• mgr farm. Aleksandra Suchcicka, członek OIA Warszawa, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce

Hospital General Universitario de Elche, Alicante (Hiszpania)

• mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk, specjalista farmacji klinicznej, członek OIA w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

• mgr farm. Agnieszka Fenig, specjalista farmacji klinicznej, przewodnicząca komisji do spraw aptek szpitalnych OIA w Częstochowie, kierownik apteki szpitalnej – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie.