Farmaceuci szpitalni też chcą dodatku za zwalczanie epidemii

Autorzy pisma chcą, aby farmaceuci wykonujący zawód w aptekach szpitalnych, zakładowych i działach farmacji szpitalnej zostali zaliczeni do grupy podmiotów uprawnionych do przedmiotowego dodatku (fot. archiwum)

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych zaapelowało do ministra zdrowia o zaliczenie tej grupy zawodowej do grupy podmiotów uprawnionych do dodatku za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

"W związku z wydanym przez ministra poleceniem, które zobowiązuje prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID - 19 nowym grupom personelu medycznego zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, farmaceuci szpitalni wyrażają zaniepokojenie, że ich w tym pominięto" - czytamy w piśmie przygotowanym przez Stowarzyszenie. Autorzy pisma chcą, aby farmaceuci wykonujący zawód w aptekach szpitalnych, zakładowych i działach farmacji szpitalnej zostali zaliczeni do grupy podmiotów uprawnionych do przedmiotowego dodatku. "W jednej z największych aptek szpitalnych w Polsce - aptece Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z powodu zakażenia koronawirusem 40% personelu pozostaje w izolacji lub na kwarantannie, z tych samych przyczyn w innych aptekach brakuje farmaceutów do sporządzania mieszanin żywieniowych lub leków cytototoksycznych" - opisują. "Niektóre apteki szpitalne, jeśli miały taką możliwość, stworzyły dwa zespoły pracujące w systemie zmianowym" - dodają. Apelują o zrewidowanie stanowiska ministra zdrowia i docenienie trudu farmaceutów w walce z COVID-10. Więcej: https://www.facebook.com/

