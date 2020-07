Farmaceuci z aptek Gemini apelują do NIA: nie atakujcie nas

Farmaceuci z aptek Gemini wystosowali list otwarty do Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Ministra Zdrowia. - Wyrażamy stanowczo swoje negatywne stanowisko wobec ostatnich działań medialnych podjętych przeciwko aptekom, w których pracujemy - napisali.

Poniżej publikujemy fragmenty pisma:

"Mimo tego, że przedstawiciele naszego samorządu powinni reprezentować wszystkich Farmaceutów, również tych etatowych zatrudnionych w aptekach sieciowych oraz bronić naszych interesów, dbając przy tym o wizerunek naszego zawodu to widzimy, że od dłuższego czasu Samorząd Aptekarski jest narzędziem do reprezentowania interesów określonej grupy przedsiębiorców prowadzących własne apteki indywidualne.

Z naszego punktu widzenia jest to skrajnie niebezpieczne zjawisko, a ostatnie wydarzenia medialne są tylko dowodem na pogłębiającą się polaryzację naszego środowiska.

Wspieranie negatywnych działań medialnych skierowanych między innymi przeciwko jednemu z najbardziej szanowanych pracodawców na rynku aptek uderza również w nas – Farmaceutów zatrudnionych w aptekach Gemini.

(...) Apteki Gemini zatrudniają dużą liczbę farmaceutów (5-6 magistrów farmacji zatrudnionych w jednej aptece nie jest niczym nadzwyczajnym, a są miejsca gdzie jest nas jeszcze więcej), w związku z czym pracuje się dość komfortowo i nie ma problemu z zapewnieniem dostępu Pacjentów do odpowiedniej jakościowo porady farmaceutycznej.

(...) Nie możemy zgodzić się na szkalowanie dobrego imienia Gemini ponieważ takie działanie w pośredni sposób uderza również w nas – Farmaceutów. Nie możemy pozwolić, żeby w związku z pojawieniem się jednego artykułu opartego na domysłach, a nie faktach i wspieraniem zasięgu tego artykułu przez naszych „kolegów” z samorządu, nazywano nas „przygłupami”, a naszą pracę określano jako nieetyczną. Nie możemy pozwolić, ażeby udostępniony do publicznej wiadomości mail (jakkolwiek on nie brzmiał) od jednego z naszych kolegów dotyczący wewnętrznego i co warte podkreślenia dobrowolnego konkursu, zwiększającego zasięg aplikacji budował o nas opinię niewolników.

Jednocześnie nie możemy się nie zgodzić z działaniami podjętymi przez organy władzy państwowej. Jako Farmaceuci otwarci na nowe rozwiązania uważamy, że receptagemini.pl to bardzo dobre, a w dobie pandemii bardzo pomocne i na pewno niezbędne w przyszłości narzędzie. Ufamy, że Gemini uruchamiając aplikację dochowało wszelkiej staranności żeby projekt był zgodny z prawem i bezpieczny z punktu widzenia pacjenta ale i pracownika.