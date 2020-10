Farmaceuci z Kolbuszowej o dyżurach: głosy za i przeciw

Klienci w środku nocy wcale nie przychodzą po najpotrzebniejsze i niezbędne leki ratujące życie, tylko po pomadki, prezerwatywy, strzykawki - uzasadnia brak dyżurów farmaceutka. Inny jest za dyżurami: tygodniowy nocny dyżur wypada co sześć tygodni, nie jest to aż tak częste.

Lokalny serwis korsokolbuszowskie.pl poinformował, że podobnie jak w wieku innych powiatach w Polsce, także w powiecie kolbuszowskim kilka aptek zakomunikowało, że nie mogą pełnić już nocnych dyżurów.

Dziennikarze zapytali o zdanie na temat nocnych dyżurów i sensu ich pełnienia w Kolbuszowej samych zainteresowanych.

Głosy na nie

Jedna z kolbuszowskich farmaceutek powiedziała, że nocne dyżury są niepotrzebne, ponieważ:

- klienci w środku nocy wcale nie przychodzą po najpotrzebniejsze i niezbędne leki ratujące życie, tylko po pomadki, prezerwatywy, strzykawki

- od udzielania pomocy w przypadkach zagrażających życiu pacjenci udają się na pogotowie ratunkowe, a nie do apteki

- osoba przychodząca np. o godz. 3 w nocy po antybiotyk nie powinna go od razu zażywać, bowiem później będzie musiała przyjmować go regularnie co 12 godzin, a więc o 3 w nocy.

Głosy na tak

Z kolei zapytany o to farmaceuta był za nocnymi dyżurami, argumentując:

- uważam, że powinniśmy pełnić nocne dyżury. Taki jest charakter naszego zawodu. Ktoś, kto decyduje się pracować w aptece, musi się z tym liczyć

- w mieście jest sześć aptek, tygodniowy nocny dyżur wypada więc co sześć tygodni, nie jest to aż tak częste, jakby się mogło wydawać

- w nocy jest spory ruch: podczas nocnego dyżuru do apteki średnio przychodzi około 20 klientów, w tym zdarzają się recepty z izby przyjęć z Rzeszowa.

