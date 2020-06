Farmaceuta o przebiegu KZA: o naszych losach decydują już inni

Zamiast normalnych wyborów aptekarzy mających reprezentować interesy swej grupy zawodowej w samorządzie, mamy czystą politykę w nie najładniejszym wydaniu - ocenia przebieg VIII KZA farmaceuta Wojciech Musiał.

Farmaceuta Wojciech Musiał opublikował na stronie WOIA swoją relację i odczucia z VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy ( 24 - 26 stycznia 2020 r., Warszawa).

- Relację subiektywną osoby na co dzień pracującej w aptece i borykającej się z problemami, których władze NIA, mam wrażenie, że oderwane od realiów aptecznych, zdają się nie zauważać - pisze farmaceuta.- Relację delegata, który bardzo sceptycznie ocenia aktywność NIA w minionej kadencji i nie ma żadnych złudzeń, w jakim kierunku zawód aptekarza będzie przez kolejne cztery lata zmierzał przy kontynuacji takiej aktywności - ocenia.

Zdaniem farmaceuty, sceptycyzm lub wręcz negatywna ocena wielu działań przez delegatów na KZA powinna być przyczynkiem do dyskusji na temat działalności NIA w celu pochylenia się nad rzeczywistymi problemami i oczekiwaniami środowiska. - Ale na tym zjeździe sceptycy i oponenci nie byli mile widziani. W zjazdowej układance można ich było zlekceważyć, a nawet dać do zrozumienia, że nie są nikomu do niczego potrzebni - opisuje.

- Ponad 3100 aptekarzy z Wielkopolski nie ma, poza swoim prezesem, wchodzącym w skład Naczelnej Rady Aptekarskiej z urzędu, żadnej reprezentacji we władzach NIA VIII kadencji. Kara za zdanie odrębne w wielu sprawach, za zbytnią samodzielność w myśleniu i aktywność w działaniu? - pyta.- Ale czy o taką reprezentację okręgowych izb aptekarskich w Naczelnej Radzie Aptekarskiej tak naprawdę chodzi? Czy takiej reprezentacji oczekuje środowisko w tych tak trudnych dla zawodu czasach? Czy wystarczy tylko kibicować? Czy jednak szeregowi członkowie samorządu aptekarskiego oczekują rzetelnej pracy, działań i twórczej dyskusji od członków NRA, w tym każdego prezesa okręgowej rady aptekarskiej, przez cały okres kadencji? (...) Tego sporu merytorycznego, dyskusji zabrakło na tym zjeździe - dodaje.