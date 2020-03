Farmaceuta: po pandemii znowu będziemy tylko sprzedawcami

W czasie pandemii farmaceuci są traktowani jak personel medyczny. Kiedy to wszystko się skończy, znowu będziemy dla ludzi zwykłymi sprzedawcami, bez żadnych przywilejów - mówi Onetowi jeden z farmaceutów.

W zawód farmaceuty wpisane są uprawnienia do udzielania porady farmaceutycznej. W czasie przed pandemią, klientów aptek raczej bardziej interesował szybki zakup potrzebnych im preparatów niż porady aptekarza. Koronawirus zmienił wszystko, większość osób, już nie tylko przychodzi po prostu po leki, ale po poradę.

- Ostatnio miałam dłuższą dyskusję z klientką, która gdzieś wyczytała, że może wyleczyć koronawirusa paracetamolem, ale boi się, bo bardzo źle na niego reaguje. Tłumaczyłam jej, że nie ma leku na koronawirusa, są tylko czynniki skorelowane z gorszym przebiegiem choroby - podeszły wiek, osłabiona odporność, astma, palenie papierosów. Widziałam, że jest zawiedziona moją odpowiedzią i że kupienie leku ma ją chronić raczej psychicznie niż fizycznie. Powtórzyłam jeszcze raz to samo i zaproponowałam ibuprofen, który nie powodował u niej skutków ubocznych. Wyszła zadowolona - opowiada farmaceutka, która prowadzi aptekę w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Wzrost liczby próśb o porady zauważył też kierownik apteki w Puławach. - Odpowiadam na pytania o to, na ile odporność poprawiają witamina C i D, tran, inozyna, jeżówka. Lista tych środków jest długa. Doradzam i powtarzam jak mantrę, że chociaż suplementy mogą poprawiać odporność, to nie mają na nią takiego wpływu jak zbilansowana dieta, wysypianie się, aktywność fizyczna i ograniczenie alkoholu i papierosów. Nie wiem, czy ktoś się do tego stosuje, w końcu łatwiej połknąć tabletkę. Nawet jeśli nie poprawi znacząco odporności, to myślę, że może zmniejszyć lęk przez zachorowaniem na COVID-19 - mówi.

Inna farmaceutka długo mogłaby wymieniać, w jakich kwestiach jest ostatnio proszona o pomoc. Jedna kobieta chciała zadzwonić do Sanepidu, bo myślała, że apteki są przekierowywane na numer dyrektora, kolejna żądała znalezienia jej natychmiast lekarza ortopedy, bo boli ją noga.

- Nie dziwię się, że ludzie pytają nas teraz o wszystko. Dostęp do lekarzy jest utrudniony, poodwoływano planowane zabiegi, część wizyt też. Nie każdego stać na leczenie prywatne - zaznacza farmaceuta z Puław.

I dodaje: - Zabawne jest to, że w czasie pandemii farmaceuci są traktowani jak personel medyczny. Kiedy to wszystko się skończy, znowu będziemy dla ludzi zwykłymi sprzedawcami, bez żadnych przywilejów.

Więcej: kobieta.onet.pl