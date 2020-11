Farmaceuta podsumowuje, jak posłowie głosowali ws. UoZF

W głosowaniu wzięło udział 441 posłów. Za było 254, przeciw 13, a 174 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 19, w tym 9 z PiS. Trzech posłów PiS było przeciw (Kazimierz Matuszny, Andrzej Sośnierz i Maciej Wąsik) - przypomina w felietonie mgr farm. Mariusz Politowicz.

Z porównania początkowej i końcowej liczby posłów ze wszystkich ugrupowań wynika, że albo inne obowiązki wagi państwowej, albo determinacja zwolenników UOZF spowodowały, iż w kluczowym głosowaniu uczestniczyło o 11 posłów mniej, niż w początkowym. Najzwyczajniej w świecie ci niegłosujący mogli uznać, że UoZF i tak zostanie uchwalona. W końcu 126 posłów z KO i 46 z Lewicy musiało się wcześniej porozumieć i uzgodnić swoją decyzję o wstrzymaniu się podczas głosowania - ocenia.

W dniach 25-27 listopada 2020 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu, na którym przewidywane jest głosowanie ws. UoZF.

Na plenarnym posiedzeniu senatorowie zadecydują, co dalej z ustawą. Albo odrzucą poprawki, albo je wprowadzą. Jeśli Senat przyjmie poprawki, ustawa wróci do Sejmu, który wtedy ma dwie identyczne możliwości, czyli ich przyjęcie lub odrzucenie. Jeśli Senat odrzuci poprawki, ustawa będzie skierowana do Prezydenta RP do podpisu.

Więcej: https://aptekarski.com/