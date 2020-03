Farmaceutka: bezpieczniejsza jest sprzedaż standardowa

Apteki mogą decydować o tym, w jaki sposób zastosują specjalne środki ostrożności wobec pandemii koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami, mogą obsługiwać pacjentów przez okienko lub wpuszczać do środka po jednej, dwie osoby. Do tego pierwszego rozwiązania farmaceuci coraz częściej podchodzą krytycznie.

Apteki w dobie pandemii koronawirusa pozostają otwarte, by wszyscy mogli mieć dostęp do potrzebnych leków. Każdego dnia pracownicy aptek obsługują setki klientów, choć przyznają, że są przemęczeni, a w środowisku panuje duża niepewność i strach.

Jak podaje eska.pl, Małopolski Wojewódzki Inspektora Farmaceutyczny wysłał odgórne zalecenia w formie komunikatów do krakowskich aptek. Nie są one jednak nakazane. Placówki z własnej inicjatywy mają je wprowadzać, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

- Apteki mogą obsługiwać przez okienko bądź wpuszczać po jednej, dwie osoby, tak by w aptece nie gromadziła się większa liczba osób, niż jest obsługujących farmaceutów. To są zalecenia, które mają przeciwdziałać zarażeniu pracowników - mówi Józef Łoś z Małopolskiego WIF.

Są to jednak tylko procedury zalecające. O tym, czy apteka sprzedaje leki przez okienko do obsługi nocnej, czy bezpośrednio przez pleksi ściankę pozostaje w gestii przedsiębiorców.

Pracownicy jednej z sieci krakowskich aptek przyznali, że nie wprowadzili sprzedaży przez okienko. W ich ocenie, jest to bardziej niebezpieczne.

- Nie mamy zgody na sprzedaż przez okienko nocne. Unikamy takiego rozwiązania, bo jest bardziej niehigieniczny sposób, od tego standardowego. Ludzie wkładali nam głowy przez takie okienka. W zaistniałej sytuacji bezpieczniejsza jest sprzedaż standardowa, bo nie ma się bezpośredniego kontaktu. Farmaceuci obsługują w maseczkach i rękawiczkach - mówi jedna z pracownic.

Więcej: eska.pl