Farmaceutka: UoZ powinna dać nam niezależność

Ustawa to przede wszystkim duży krok naprzód w porównaniu z tym, co mamy obecnie. Nie załatwia wszystkich dla nas ważnych spraw, ale wychodzę z założenia, że podlegać będzie rozwojowi, tak jak inne akty prawne - mówi farmaceutka Agnieszka Anczykowska.

Jak przekonuje farmaceutka, członkini Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu z rozmowie z portalem aptekarski.com, ustawa o zawodzie jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez farmaceutów. - Stwarza nam niepowtarzalną szansę przejścia od roli wydawców leków do pozycji osób stojących na straży bezpieczeństwa farmakoterapii - mówi Agnieszka Anczykowska.- Wiedza i doświadczenie powodują też, że możemy i chcemy świadczyć opiekę farmaceutyczną, do której ustawa o zawodzie otwiera furtkę - dodaje.

W jej ocenie, ustawa to przede wszystkim duży krok naprzód w porównaniu z tym, co jest obecnie.

- Nie załatwia wszystkich dla nas ważnych spraw, ale wychodzę z założenia, że podlegać będzie rozwojowi, tak jak inne akty prawne. Dlatego tak ważny jest nasz – farmaceutów głos przy konsultacjach odnośnie zapisów ustawy. Oczywiście, nie tylko my wypowiadamy się w tej sprawie, ale to nasz głos powinien być decydujący. Dzięki temu będziemy mogli przejść w aptekach z czasem od planów sprzedażowych do planów opieki farmaceutycznej - tłumaczy farmaceutka.

Przekonuje, że ustawa powinna dać farmaceutom przede wszystkim niezależność. - W pierwszym rzędzie poczucie, że decydujemy, jakie leki należy konkretnym pacjentom zalecać. Nie plan sprzedażowy, nie koordynator, nie właściciel apteki nastawiony na zysk, często niebędący farmaceutą, to farmaceuta ma podejmować decyzje w takich sprawach, opierając się na swojej wiedzy. Podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek zaakceptować ten stan rzeczy - mówi.

Podkreśla, iż ustawa otwiera furtkę do tego, by konsultacje i przeglądy lekowe były płatne, bo zostały określone jako świadczenia. - Ustawa nie wskazuje jednak, kto miałby za te świadczenia nam płacić. Automatycznie nie została też zapisana wartość tych świadczeń, ale od określania odpłatności za usługi są inne akty prawne. Jest więc otwarty temat materialnego wymiaru wprowadzanych ustawą rozwiązań - wskazuje farmaceutka.

