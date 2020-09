Farmaceutka: z hurtowni dostaniemy mikroskopijną liczbę szczepionek na grypę

Część szczepionek miała trafić do aptek już pod koniec pierwszego tygodnia września (Fot. Pixabay/fotoblend)

Z tego co dowiadujemy się w hurtowniach, to jeśli je otrzymamy, to ich liczba będzie mikroskopijna - mówi jedna z farmaceutek ze stołecznej apteki. Inny wskazuje: - Dostałem 1/6 tego co zamówiłem.

Jak poinformował Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, w drugiej połowie września w aptekach miały się pojawić szczepionki dla dzieci od 2 do 5 lat, a wcześniej - już pod koniec pierwszego tygodnia września miały być dostępne szczepionki dla seniorów 65+ (50 proc. refundacji) i 75+ (pełna refundacja). Dla osób od 18 do 65 roku życia, chorych przewlekle i dla kobiet w ciąży szczepionki mają się pojawić na przełomie września i października. Choć pierwszy, wrześniowy termin (dostępność szczepionek dla seniorów) właśnie upływa, w aptekach już słychać, że w kwestii ich dostępności pojawiły się problemy. - Powinny już być, ale nie ma - słyszymy w jednej z placówek. - Z tego, co się dowiadujemy w hurtowniach, to jeśli je otrzymamy, to ich liczba będzie mikroskopijna. Na razie kupić się nie da, na pewno nie w tym tygodniu - dodaje farmaceutka z jednej z aptek w Warszawie. Jak pisze gazeta.pl, w części aptek szczepionki są, ale szybko znikają. W przypadku niektórych dostępnych jest tylko po kilka sztuk. - Apteka ma limit w hurtowni ustalony na poziomie zakupu jednej szczepionki na dobę – pisze na TT farmaceuta Marcin Piątek. - Jedna hurtownia poinformowała mnie, że Vaxigrip jest towarem limitowanym i przysługuje mi zamówienie jednej sztuki dziennie - potwierdza farmaceuta Kamil Furtak. Patrząc na problemy z pozyskaniem szczepionek z hurtowni, farmaceuci obawiają się, że może nie starczyć dawek na zaszczepienie przed grypą personelu aptek. - Z tymi własnymi szczepionkami to bym nie szalał. Dostałem 1/6 tego co zamówiłem. W pierwszej kolejności pacjenci, dla mnie może nie wystarczyć aptecznego zapasu - wskazuje Kamil Furtak. - Wczorajsza dostawa to 2 sztuki Vaxigrip, nie wiem jakbym miał to rozdysponować pomiędzy wszystkimi pracownikami – dodaje farmaceuta Maciej Birecki. Więcej: gazeta.pl

