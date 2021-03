Farmacja lubi telewizję: tu wydała najwięcej na reklamę

Wartość polskiego rynku reklamowego w ubiegłym roku odnotowała spadek. Jednocześnie największym reklamodawcą telewizyjnym w 2020 roku była branża farmaceutyczna, która wydała 3 proc więcej niż rok wcześniej. Kto był liderem tych wydatków?

W 2020 roku wartość polskiego rynku reklamowego zmalała o 8,6 proc. do 9,97 mld zł

Sektor farmaceutyczny obniżył wydatki reklamowe o 8,1 proc. do 1 mld zł

Jednak na reklamę w telewizji wydał 6,13 mld zł, czyli 3 proc więcej niż rok wcześniej

Spadki odnotowano w takich kanałach, jak telewizja i radio, wzrosły natomiast wydatki na reklamę internetową.

Jeśli chodzi o poszczególne branże, wśród reklamodawców na pozycji lidera umocniła się branża handlowa. Wzrosty zanotowały jeszcze tylko trzy sektory: sprzęty domowe, meble i dekoracje, produkty do użytku domowego oraz komputery i sprzęt audio wideo.

Reklama leków lubi telewizję

W telewizji, która pozostaje największym kanałem marketingowym, w całym ub.r. nakłady reklamowe zmalały o 443,1 mln zł, czyli 10,1 proc., do 3,94 mld zł, ale jednocześnie najwięcej na reklamy w telewizji wydały firmy z kategorii "produkty zdrowotne i leki", wyprzedzając kategorie żywność oraz sprzedaż.

Sektor farmaceutyczny wydał na reklamę w telewizji 6,13 mld zł, czyli 3 proc więcej niż rok wcześniej - wynika z analizy One House opracowanej dla Wirtualnemedia.pl (na podstawie danych cennikowych Nielsen Audience Measurement).

Aflofarm liderem

- Miesiące z wyższymi niż w 2019 roku wydatkami to przede wszystkim pierwsze półrocze ze znacząco silniejszym pierwszym kwartałem, a więc wzrost nastąpił jeszcze przed lockdownem. Największy przyrost nastąpił w maju (+127 mln zł) - skomentowała dla serwisu wirtualnemedia.pl Katarzyna Baczyńska, head of media w One House.

Odpowiada za niego wzmożona komunikacja największego polskiego reklamodawcy - Aflofarmu (choć oczywiście są to wartości cennikowe), ale to październik i listopad były miesiącami, kiedy zainwestowano najwięcej.

O ile w 2019 roku drugie półrocze było zdecydowanie intensywniejsze (+24 proc.), o tyle w 2020 roku wartość reklamy telewizyjnej w pierwszym i drugim półroczu jest bardzo zbliżona. Wniosek z tego taki, że ten sektor w miesiącach jesiennych 2020 osłabił swoją komunikację (spadek o około 3 proc.), co w wielu przypadkach było skutkiem sprzedaży poniżej oczekiwań i niepewności związanej z drugą falą pandemii.

Prognozy na 2021 rok

Według Publicis Groupe w br. polski rynek reklamowy osiągnie wzrost.

- Bieżący rok z pewnością przyniesie odbicie. Listopadowa prognoza NBP zakłada, że PKB Polski wzrośnie o 3,1%. Podobnie szacuje Komisja Europejska. Pierwsze dwa miesiące tego roku oraz informacje od reklamodawców o budżetach tegorocznych wskazują, że rynek reklamowy w 2021 roku urośnie, według naszych estymacji o 6,4 procenta - zauważa Iwona Jaśkiewicz-Kundera, oceniając sytuację dla Wirtualnych Mediów.

- Kolejna trzecia fala pandemii nie wywołała większych zmian w budżetach reklamowych i, o ile sytuacja się nie pogorszy, w kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować wzrosty budżetów internetowych, telewizyjnych oraz radiowych - dodaje.