Farmacja na UKSW? Może za dwa lata

Likwidacja barier w dostępie do szczepień i promocja profilaktyki chorób zakaźnych w aptekach pozwalają na zwiększenie stopnia wyszczepialności i osiągnięcie dodatkowych celów - mówi dr n. farm. Piotr Merks, pełnomocnik dziekana ds. powołania kierunku farmaceutycznego na UKSW.

Dr Piotr Merks udzielił uczelni wywiadu. Został zapytany, kiedy może nastąpić rozszerzenie listy kierunków UKSW o farmację?

- Jesteśmy już po serii owocnych spotkań z ekspertami z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku oraz kierunku chemicznego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Będziemy tworzyć sylabus i wypełniać godziny dydaktyczne. Jako pełnomocnik dziekana ds. powołania kierunku farmaceutycznego na UKSW marzę, aby zakończyć pracę w ciągu dwóch lat. Jednym z moich celów jest stworzenie bardzo nowoczesnego kierunku, co bardzo powoli się dzieje. Jednak potrzebujemy jeszcze wiele spotkań i pracy. Uważam, że będzie to kropka nad i dopełnienie Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW - mówił farmaceuta.

Padło też pytanie o to, czy w polskich aptekach powinno być wykonywane szczepienie przeciw grypie i innym chorobom zakaźnym, w tym COVID-19?

- Obecnie 36 krajów stosuje takie rozwiązanie, dzięki czemu mamy 1,8 miliarda ludzi zaszczepionych w aptekach. W Polsce wskaźniki wyszczepialności przeciw grypie utrzymują się od lat na niskim poziomie, około 3,5 – 4%, nawet w grupach podwyższonego ryzyka. Dzisiejszy system nie promuje dostępności tej profilaktyki i nie zachęca do szczepienia się. Likwidacja barier w dostępie do szczepień i promocja profilaktyki chorób zakaźnych w aptekach pozwalają na zwiększenie stopnia wyszczepialności i osiągnięcie dodatkowych celów, takich jak zwiększenie gotowości do reagowania w czasie epidemii i pandemii, zmniejszenie kosztów leczenia chorób zakaźnych, ograniczenie nieuzasadnionego stosowania antybiotyków, i w końcu odciążenie innych zawodów medycznych - mówił.

- Chciałbym podkreślić, że Collegium Medicum UKSW był pierwszym wydziałem medycznym w Polsce, który zorganizował największe warsztaty pilotażowe nauki szczepień w aptekach przez farmaceutów. Przygotowaliśmy około 700 farmaceutów, którzy otrzymali międzynarodowy certyfikat ukończenie kursu w standardzie ISO9001 - dodał.

