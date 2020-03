Fight the Fakes: partnerem jest Zakład Farmacji Kryminalistycznej WUM

Zakład Farmacji Kryminalistycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stał się partnerem organizacji Fight the Fakes - poinformowała instytucja w mediach społecznościowych.

Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (ang. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA) rozpoczęła w ramach "Fight the Fakes" kampanię mającą na celu ostrzeganie przed zagrożeniami związanymi z fałszywym leczeniem i szczepionkami rzekomo leczącymi COVID-19.

Obecnie nie ma zatwierdzonego leczenia, szczepionki ani lekarstwa na COVID-19. Fight the Fakes wraz z całą globalną społecznością medyczną jest głęboko zaniepokojona szybkim globalnym rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa (COVID-19) i ogłoszeniem pandemii przez WHO 11 marca 2020 roku. W związku z tym pojawiają sę obawy związane z zarażeniem się wirusem i niedoborami leków, co powoduje, że ludzie biorą sprawy we własne ręce, by leczyć się i chronić.

Są to idealne warunki dla przestępców, którzy mogą wykorzystać obawy ludzi, reklamując sfałszowane leczenie i szczepionki oraz rozpowszechniając pogłoski o potencjalnych lekach. W Ugandzie aresztowano kilkanaście osób za podawanie fałszywych szczepionek przeciwko koronawirusowi.

W Iranie co najmniej 44 osoby zmarły z powodu picia toksycznego alkoholu po plotce, iż posiada on właściwości lecznicze.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) i Federalna Komisja Handlu (FTC) również wydały oficjalne ostrzeżenie o firmach sprzedających fałszywe produkty przeciwko COVID-19.

Parterem organizacji stał się również Zakład Farmacji Kryminalistycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.