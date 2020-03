Firma przekazuje 100 respiratorów dla szpitali

Jerzy Starak, wraz z należącą do niego grupą Polpharma, sfinansowali zakup i przekażą służbom medycznym 100 respiratorów. W zeszłym tygodniu Polpharma Biologics przekazała sprzęt ochronny dla lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Respiratory, które należą obecnie do najpilniejszych potrzeb polskich szpitali, trafią do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i zostaną przekazane do wskazanych przez nie placówek.

Jerzy Starak potwierdza także mobilizację fabryk i pełne zaangażowanie grupy Polpharma w zakresie zapewnienia polskiego bezpieczeństwa lekowego.

- W imieniu sektora biznesu, chciałbym wyrazić ogromny szacunek, podziw i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy walczą dziś o bezpieczeństwo pacjentów na pierwszej linii frontu: dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, farmaceutów i pracowników służb medycznych. Jesteście Państwo naszymi bohaterami. W tych trudnych czasach łączymy z Wami siły. Wraz z tysiącami pracowników grupy Polpharma, robimy co w naszej mocy, by Was wesprzeć - nasze fabryki pracują ze wzmożonym wysiłkiem, aby nikomu nie zabrakło potrzebnych leków. Zgodnie z mottem Polpharmy: „Ludzie pomagają Ludziom”. Wszystkie ręce na pokład! – mówi Jerzy Starak.

W obecnej sytuacji walki z pandemią na świecie, sam zakup sprzętu jest potężnym wyzwaniem. W ramach projektu realizowanego przez Polpharmę, udało się już podpisać kontrakty i dokonać zapłaty na dostawę 90 respiratorów. Pierwsze 40 sztuk powinno być dostarczone do Polski w połowie kwietnia, kolejne 50 – pod koniec kwietnia.

Sprzęt ma zatem trafić do szpitali w okresie, w którym spodziewane jest najwyższe zapotrzebowanie. Finalizowane są negocjacje dotyczące dostawy następnych 10 urządzeń – tak, aby pula przekazana szpitalom wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia wynosiła w sumie 100 sztuk. Łączna kwota zakupu to ok. 7 mln zł.

We wsparcie służb medycznych i szpitali zaangażowały się także pozostałe spółki należące do Jerzego Staraka. Polpharma Biologics przekazała w zeszłym tygodniu sprzęt ochronny dla lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzięki współpracy Polpharmy, Herbapolu Lublin oraz restauracji Belvedere przez najbliższe miesiące ponad 500 posiłków wraz z sokami i herbatami będzie codziennie dostarczanych do warszawskich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego.